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الأربعاء 5 أيار 2021 ساعة 13:28

قوات الاحتلال تعتدي على المتظاهرين في الشيخ جراح بالقدس

قوات الاحتلال تعتدي على المتظاهرين في الشيخ جراح بالقدس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطناً فلسطينياً واعتدت على آخرين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت في حي الشيخ جراح رغم الإغلاق الذي فرضته قوات الاحتلال عليه، اعتدى خلالها الجنود على النشطاء وأهالي الحي بينهم الفتاة منى الكرد، واعتقلوا المواطن محمود الكرد، أحد أصحاب المنازل المهددة بالاستيلاء عليها.

وأضاف شهود عيان أن عدداً من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، في محيط منازل المقدسيين المهددة بالاستيلاء عليها، إضافة لإصابة فتاة بجروح برأسها إثر الاعتداء عليها بالضرب من قبل جنود الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت مداخل حي الشيخ جراح بالحواجز الحديدية ومنعت المقدسيين من الوصول إليه للتضامن مع أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء، فيما سهّلت دخول مستوطنين إلى الحي للوجود في البيوت التي جرى تهويدها.

هذا ووجّه الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس أمس الثلاثاء بإحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في حيّ الشيخ جرّاح بالقدس إلى محكمة الجنايات الدولية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها العنصرية على أهالي حي الشيخ جراح، وتعمل على اقتحام منازل المواطنين في الحي، وتعتدي على الأهالي، كما اعتقلت ثلاثة شبان، واعتدت على أحدهم بالضرب المبرح.
مصدر : وكالة أنباء فارس
رقم : 930895
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