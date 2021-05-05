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الأربعاء 5 أيار 2021 ساعة 14:46
ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في أفغانستان
وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: إن السيول الناجمة عن أمطار غزيرة اتسع نطاقها وخلفت دمارا في 10 أقاليم.
وتابع: 21 شخصا في عداد المفقودين.
مصدر :
وكالات
رقم :
930915
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