إعلان مدينة مهران الحدودية منطقة تجارية حرة رسمياً

وقال بسطامي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" اليوم الاربعاء: انه ومع مصادقة اعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام فقد تم الارتقاء بمدينة مهران الى منطقة تجارية حرة.



واضاف: ان اعتبار مهران منطقة تجارية حرة كان في الواقع مطلبا عاما للمواطنين في محافظة ايلام ونوابها في مجلس الشورى في مختلف المراحل ومسؤوليها والناشطين الاقتصاديين والاجتماعيين وهو الامر الذي تحقق وتمت المصادقة عليه اليوم.



وصرح بان المصادقة على اعتبار مهران منطقة تجارية حرة من شانها تحقيق الازدهار الاقتصادي وتوفير الامن لقاطني الحدود وكذلك التنمية المستديمة للمحافظة.



يذكر ان منفذ مهران الحدودي يعتبر المنفذ الاهم بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق وهو الاكثر نشاطا من حيث عبور المسافرين او التبادل التجاري بين البلدين.