تحديد شروط التسجيل في الانتخابات الرئاسية الايرانية

وأوضح بيان مجلس صيانة الدستور أن شروط الترشح والتسجيل في الانتخابات الرئاسية الإيرانية هي التالية:



- أن يكون عمر المرشح بين 40 و75 عاما.

- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل.

- أن يكون قد شغل 4 سنوات على الأقل في المناصب الإدارية.

- يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق.

- عدم وجود سجل جنائي للمرشح.

جدير بالذكر أن تسجيل طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل 11 مايو/ايار لمدة خمسة أيام.



ومن الشخصيات التي اعلنت نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، ورستم قاسمي مساعد قائد قوة القدس للشؤون الاقتصادية، وسعيد محمد القائد السابق لمقر خاتم الانبياء (ص) للاعمار والتنمية، وزير الدفاع الاسبق حسين دهقان، وعزت الله ضرغامي الرئيس الاسبق لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون.