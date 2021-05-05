المقداد يدعو نظيره الايراني لزيارة سوريا

وخلال هذه المحادثات الهاتفية، أعلن ظريف دعم إيران لوحدة وسيادة الأراضي السورية، مؤكدا على ضرورة احترام دستور هذا البلد وشرعية اجراء الانتخابات الرئاسية السورية.



بدوره قدم فيصل المقداد تقريراً عن الوضع الداخلي في سوريا والاستعدادات للانتخابات الرئاسية وعلاقات هذا البلد مع دول الجوار، ودعا وزير الخارجية الإيراني لزيارة سوريا حيث رحب ظريف بتلك الدعوة.



وكانت القضايا في المنطقة بما في ذلك التطورات في العراق وفلسطين فضلا عن المحاربة الشاملة ضد الإرهاب وإدانة اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا وفلسطين ولبنان، من بين القضايا الأخرى التي بحثها وزيرا خارجية البلدين.



واشار الجانبان إلى يوم القدس العالمي، مجددين دعمهما الكامل للشعب الفلسطيني.