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الأربعاء 5 أيار 2021 ساعة 17:42
العراق..الصحة تسجل 5813 اصابة و32 حالة وفاة بفايروس كورونا
وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "كوادرها سجلت 5813 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 7248 حالة للشفاء، و32 حالة وفاة بالفيروس".
وأشارت الصحة إلى "تلقي 13874 شخصاً للقاح كورونا في عموم البلاد".
مصدر :
وكالات
رقم :
930931
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