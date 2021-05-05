العراق..الصحة تسجل 5813 اصابة و32 حالة وفاة بفايروس كورونا

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "كوادرها سجلت 5813 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 7248 حالة للشفاء، و32 حالة وفاة بالفيروس".



وأشارت الصحة إلى "تلقي 13874 شخصاً للقاح كورونا في عموم البلاد".