قيادي بحماس: رسالة القائد محمد الضيف بشأن القدس واضحة

وأضاف الهندي : "رسالة القائد محمد الضيف واضحة جداً بالنسبة إلى موضوع القدس ولا تحتاج إلى تفسير"، مشيرًا إلى أن حركة حماس حاضرة دائماً وفي كل مكان من الضفة الغربية.



وتابع: "لا يمكن أن نترك القدس لوحدها وهي خط أحمر ولا يمكن القبول بغطرسة المستوطنين".



ونقل الناطق باسم كتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ،أبو عبيدة، عن قائد هيئة الأركان في الكتائب، محمد الضيف، تأكيده أن "قيادة المقاومة والقسام ترقب ما يجري عن كثب".



وقال البيان إن "قائد الأركان يوجّه تحذيرا واضحا وأخيرا للاحتلال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غاليا".