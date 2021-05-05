الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 أيار 2021 ساعة 17:46

دعوة موحدة من قوى المعارضة البحرينية لإحياء يوم القدس العالمي

دعوة موحدة من قوى المعارضة البحرينية لإحياء يوم القدس العالمي
وشددت المعارضة على إعلان التضامن مع أسرى البحرين وفلسطين في هذا اليوم، وأن تشمل الفعاليات التظاهرات السلمية في المناطق، وحرق العلم الصهيوني.

هذا ونشر ائتلاف 14 فبراير سلسلة تغريدات تبين أهمية إحياء هذا اليوم الذي اختاره الإمام الخميني الراحل لتأكيد التمسك بقضية فلسطين المركزية، وعدم التنازل عنها، ورفض التطبيع بكل أشكاله.

إلى ذلك شددت “حركة الأمة” في لبنان أن “يوم القدس العالمي يحل هذا العام ليؤكد الحقيقة الراسخة أن طريق العودة إلى فلسطين هي عودة الوعي لطبيعة القضية وضرورة تحريرها والتي راكمها هذا اليوم المبارك منذ أن أطلقه الإمام روح الله الموسوي الخميني ومنذ أن انتكست حركة التحرير العربية بغياب جمال عبد الناصر وبداية التراجع أمام العدو وحمايته بتوقيع اتفاقية كامب دايفيد الخيانية”.

وأضافت الحركة في بيان لها “كان انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني إيذانا بفجر جديد للشعوب المكافحة من أجل الحرية والاستقلال والتقدم الاجتماعي والاقتصادي”، وتابعت “كانت تحالفات الجمهورية الإسلامية الناهضة، النواةَ الصلبة لتعزيز النضال التحرري الذي يتوسع من آسيا إلى أميركا اللاتينية ثم إلى أفريقيا”.

ولفتت الحركة إلى أنه “سيبقى يوم القدس في الجمعة الأخيرة من الشهر المبارك لتأكيد الوعي وتراكمه حتى التحرير الكامل”.
رقم : 930933
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
بالتزامن مع يوم القدس العالمي..حراك إعلامي تحت شعار "القدس لنا"
بالتزامن مع يوم القدس العالمي..حراك إعلامي تحت شعار "القدس لنا"
5 أيار 2021
قائد كتائب القسام يتوعد الإحتلال بدفع
قائد كتائب القسام يتوعد الإحتلال بدفع 'ثمن غال'
5 أيار 2021
ربيعي: الدبلوماسية والدفاع جناحا السياسة الخارجية
ربيعي: الدبلوماسية والدفاع جناحا السياسة الخارجية
5 أيار 2021
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني على اللاذقية
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني على اللاذقية
5 أيار 2021
عبداللهيان: ندعم الشعب الفلسطيني بكل قوة والصهاينة في طريق مغلق
عبداللهيان: ندعم الشعب الفلسطيني بكل قوة والصهاينة في طريق مغلق
4 أيار 2021
مصدر مطلع: طهران مصرة على إزالة كافة العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي
مصدر مطلع: طهران مصرة على إزالة كافة العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي
4 أيار 2021
عَود على بدء الانتخابات الفلسطينية سجالٌ لا ينتهي ..
عَود على بدء الانتخابات الفلسطينية سجالٌ لا ينتهي ..
4 أيار 2021
الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة
الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة
4 أيار 2021
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
زهراء احمد- إسلام تايمز
3 أيار 2021
قائد الجيش الايراني: صنَعنا أنواع الطائرات المسيرة وأدخلناها الخدمة
قائد الجيش الايراني: صنَعنا أنواع الطائرات المسيرة وأدخلناها الخدمة
3 أيار 2021
إيران: مستعدون لإجراء محادثات مع السعودية على أي مستوى
إيران: مستعدون لإجراء محادثات مع السعودية على أي مستوى
3 أيار 2021
القائد يضع النقاط على الحروف
القائد يضع النقاط على الحروف
3 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
لا للتطبیع
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
القائد يضع النقاط على الحروف