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الأربعاء 5 أيار 2021 ساعة 18:41

الشيخ قاسم: شعب البحرين مع الموت في سبيل الله من اجل تحرير القدس

الشيخ قاسم: شعب البحرين مع الموت في سبيل الله من اجل تحرير القدس
وفي كلمة خلال فعالية "المنبر الموحد" لإحياء يوم القدس العالمي اضاف الشيخ قاسم: القدس اليوم أقرب من كل ماضي الصراع حولها للتحرر الكامل من القبضة الصهيونية والتطهر التام من رجسها.

وأضاف، بين الصهيونية واحتلال المسجد الأقصى حاجز منيع لا قبل لها على اختراقه، وهو حاجز من رجال قلوبهم كزبر الحديد أشداء لا يبيعون آخرتهم بدنياهم.

وتابع قائلا إن هبة باب العامود إنذار جدي أولي صارخ لانفجار مزلزل على يد كل الأحرار المسلمين والعرب.

كما أكد أن الشعب البحريني مع الموت في سبيل الله على طريق تحرير القدس وفلسطين وسلامة الأمة ودينها ووحدتها.

إلى ذلك شدد الشيخ عيسى قاسم على أن خيار شعبنا هو المقاومة المستميتة على المدى الطويل للحصول على حقوقه وحقوق الأمة الواحدة الحرة الرافضة للتطبيع، ومن أجل تحرير القدس وفلسطين.
مصدر : وكالات
رقم : 930940
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