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الأربعاء 5 أيار 2021 ساعة 18:46

العميد قاآني: قوة القدس تعد أسوة ومؤشرا للمجاهدين ومحبي ثقافة المقاومة

العميد قاآني: قوة القدس تعد أسوة ومؤشرا للمجاهدين ومحبي ثقافة المقاومة
العميد قااني قال في كلمة له : " ان قوة القدس و قوات حرس الثورة الاسلامية هي في طليعة الايمان والعقيدة ، وفي اي مكان في العالم ، ينظر الينا المجاهدون و محبو النظام الإسلامي وثقافة المقاومة والشهيد الحاج قاسم سليماني على أننا أسوة و انموذج ويتاثرون بالصدق و المعنوية والاخلاق وروح الاخوة التي نتحلى بها.

وقال قائد قوة القدس : " طوال تاريخ الثورة الإسلامية وجبهة الدفاع عن الإسلام والمقاومة ، في أصعب الظروف والأزمات ، بفضل الله ( سبحانه وتعالى ) والارتكاز على الجذور المعرفة و الأسس العقائدية والإيمانية الراسخة للمجاهدين ،فاننا كنا المنتصرون في الميدان و ان التمتع بهذه المكونات الباعثة على التفوق إلى جانب التدريب العسكري الحديث ،قد تجلت خلال الحرب مع العدو وأدت إلى هزيمة الأعداء وانتصار الحق على الباطل.

وفي الختام قال العميد قاآني : ان مدرستنا هي مدرسة لاتواجه طريقا مسدودا ، لأنها قائمة على الإيمان والعقيدة ، أينما عملنا في اطار الدين ، فان الله (سبحانه وتعالى) امددنا بعونه و فتح لنا الطريق خلال مواجهتنا الظروف الصعبة و الحرجة والمتازمة.
مصدر : وكالات
رقم : 930944
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