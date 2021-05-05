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الأربعاء 5 أيار 2021 ساعة 19:58

بغداد للناتو: لا نحتاج إلى أي قوة قتالية في العراق

بغداد للناتو: لا نحتاج إلى أي قوة قتالية في العراق
وذكر بيان لمكتب الأعرجي خلال استقباله رئيس أركان حلف الناتو، يواكيم رول، أن "الجانبين بحثا التعاون المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

ونقل البيان عن مستشار الأمن القومي العراقي قوله، إن "انسحاب القوات الأجنبية القتالية من العراق يساعد على استقرار وتعزيز أمنه".

وأكد الأعرجي "عدم وجود زيادة بأعداد القوات الأجنبية في العراق".

وأشار مستشار الأمن القومي العراقي، إلى حاجة بلاده "للتدريب والمشورة ورفع قدرات قواتها القتالية، ولا تحتاج إلى أي قوة قتالية أجنبية".

من جانبه أشار رول، إلى أن "بعثة الناتو في العراق غير قتالية، وتساعد وتساهم في رفع القدرات والمهارات القتالية للقوات العراقية، من خلال التدريب والاستشارة الصحيحة".

وبحث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، مع وفد أمريكي، انسحاب "القوات الأمريكية المقاتلة" من العراق.
مصدر : وكالات
رقم : 930953
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