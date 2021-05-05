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الأربعاء 5 أيار 2021 ساعة 20:05

مسجدي : يدا ايران ممدودتان واحضانها مفتوحة لجميع الدول

مسجدي : يدا ايران ممدودتان واحضانها مفتوحة لجميع الدول
جاء ذلك في كلمة "مسجدي" خلال مراسم احياء ذكرى يوم القدس العالمي، التي اقيمت من قبل مركز "ادراك" العراقي في بغداد.

واضاف : ان الدول الاسلامية وتاكيدا بلدان المنطقة ينبغي لها ان تركز على عدوها الرئيسي والمشترك اي الصهيونية.

وتابع : ان مرور الوقت على احتلال القدس الشريف لا يمنح الشرعية الى الصهاينة المحتلين؛ مؤكدا ان تحرير القدس ممكن بقوة محور المقاومة.

وصرح السفير الايراني لدى العراق : ان الاحتلال وقوة السلاح لايمكن مواجهته عبر التساوم، وانما المقاومة التي تتعاظم يوما بعد يوم.

وعلى صعيد اخر، شدد مسجدي بالقول : ان الادارة الامريكية الجديدة ستضطر للخضوع الى مطالب ايران ورفع الحظر عنها؛ مردفا ان ايران بشعبها وحكومتها لن تستسلم الى الاملاءات والضغوط على الاطلاق وقد سبق لها ان قاومت ترامب.

كما حذر من الانجرار وراء مؤامرات اعداء الاسلام الرامية الى اذكاء الخلافات المذهبية؛ مصرحا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية خلافا لما يروجه الاعداء، تدعم المسلمين بجميع مذاهبهم ونحلهم.
رقم : 930957
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