الحوثي يجدد الدعوة للتبادل الكلي للأسرى

وقال الحوثي في تغريدة له على "تويتر": شهر رمضان على النهاية ولم تصلنا عبر الصليب الأحمر أي رسائل بكشوفات لتبادل_كلي لاسرى اليمن.



واضاف: اجدد الدعوة للتبادل الكلي للأسرى مع دول العدوان ومليشياتهم ان كانوا جادين



فمن المناسب أن يحصل هذا ليعودوا إلى أهليهم مع قدوم عيد الفطر ولا يوجد ما يمنع من التعاطي في هذا الملف الإنساني.



وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي جرى تبادل 1061 أسيرا في أكبر صفقة تبادل بين انصار الله وحكومة الفار هادي منذ بدء العدوان السعودي قبل 6 أعوام، وذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ضمن اتفاق السويد الموقع قبل أكثر من عامين.