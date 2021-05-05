يوم القدس.. الذكرى الخالدة بضمائر شعوب المقاومة

"تحرير القدس الشريف قريب" عنوان حمله الاجتماع الذي عقد في طهران وعلى أعتاب يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني الراحل، حيث وفر الأرضية لاستمرار اهتمام المسلمين بمسؤوليتهم تجاه القدس الشريف، وأن هذا اليوم تذكير للمسلمين بأن عليهم واجب العمل على تحرير القدس من قبضة الاحتلال الصهيوني لتعود للمسلمين كرامتهم و عزتهم.



وأكد المشاركون أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أدرك مدى أهمية القدس بالنسبة للمسلمين، ومن هذا المنطلق جعل فلسطين وتحرير القدس قضية المسلمين الأولى، وأن دعم الإمام الراحل المستمر للقضية الفلسطينية كان ولايزال السبب الرئيس للمواقف العدائية الأميركية والصهيونية، وأن تسمية يوم القدس بادرة حضارية تهدف إلى التصدي للكيان الصهيوني ودفع الأمة الإسلامية إلى المشاركة في قضية هي الأهم لكافة المسلمين.



المساعد السياسي لجمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني حسين رويوران الإمام الخميني رحمة الله عليه من خلال إعلان يوم القدس العالمي أراد إيجاد إجماع ياسي فكري داخل الأمة الإسلامية حول القضية الفلسطينية وضرورة دحر الاحتلال الجاثم على صدر القدس.



وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه رغم عدم الاحتفال بيوم القدس العالمي الجمعة المقبل بسبب جائحة كورونا إلا أن القدس تجري في الأرواح و على الألسن وأن قضية فلسطين والقدس الشريف لاتخص الشعب الفلسطيني وحده بل أصبحت قضية كافة المسلمين في جميع أرجاء العالم.



ويأتي الاجتماع ليؤكد على استمرار دعم القضية الفلسطينية وأن يوم القدس مناسبة لتوحيد الإرادات لإنقاد القدس من الصهاينة.



أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن هبة القدس في الأسابيع الماضية أظهرت حضور شباب القدس البواسل في الميدان ومواجهتهم آلة البطش الصهيونية مشيراً إلى أن تفاعل الضفة ودخول قطاع غزة عسكريا بشكل مدروس لنصرة القدس تطور مهم جداً.



السيد نصرالله وفي كلمة له خلال فعالية "المنبر الموحد" دعماً لفلسطين شدد على التزام المقاومة وإيمانها وتمسكها بمسؤولياتها تجاه القضية. داعياً للمزيد من الحضور والتعبير المناسب عن الموقف الصادق والمؤمن والشجاع تجاه القدس وفلسطين.



ورأى سماحته أن الأحداث الأخيرة تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وعدم تخليه عن أي من هذه الحقوق، وأن العملية البطولية الأخيرة في الضفة الغربية شكل من أشكال الإصرار على ذلك.



واعتبر السيد نصر الله أن الأجيال الفلسطينية الشابة ما زالت تحمل الدم والروح والاستعداد للتضحية وتسير في طريق النصر القادم.



وقال سماحته إن ثبات محور المقاومة وتجاوزه لأخطر مرحلة استهدفت وجوده في المنطقة وعلى مستوى الإقليم يحتم رفع المسؤولية تجاه قضية الأمة.



وأكد أن محور المقاومة جاد وصادق وحقيقي على عكس كلام الأنظمة العربية فيما مضى، وأنه يتكامل ويتضامن ويتعاون وينسق، مما يجعلنا نشعر بأن القدس أقرب.



ومن جهته اكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في بيان بمناسبة يوم القدس العالمي ان الانتفاضة الفلسطينية التي انتقلت من المقاومة بالحجارة إلى الصواريخ على استعداد اكثر من اي وقت مضى لكنس الاحتلال من القدس الشريف.



واللواء باقري اكد في البيان " اننا لن نغفل لحظة واحدة عن الاهتمام بقضية القدس الشريف الكبرى وقال : ان الانتفاضة الفلسطينية التي انتقلت من المقاومة بالحجارة إلى الصواريخ وعلى وشك تحقيق توازن الردع على استعداد اكثر من اي وقت مضى لكنس الاحتلال من القدس الشريف بدعم من محور المقاومة والامة الاسلامية.



واضاف: ان "يوم القدس" هي الذكرى الخالدة والمبادرة الاستراتيجية لمفجر الثورة الإسلامية العظيم والمؤسس الراحل للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، الإمام الخميني ( رض ) ويعد أحد أهم الأحداث وأكثرها تأثيراً في مسيرة المقاومة ونضال الشعب الفلسطيني المسلم والمضطهد ضد الظلم والجريمة والاحتلال بحيث استطاع بقوته التعبوية والداعية الى الوحدة في العالم الإسلامي أن يخلق الأسس لتشكيل الحركة العالمية المناهضة للصهيونية و جبهة الصحوة والمقاومة الإسلامية على الصعيدين الاقليمي والدولي.



وبدوره أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن معركة القدس مفتوحة، وأن المدينة تتعرض لتهديدات حقيقية وجدية لا سيما أن المستوطنين يهددون باقتحام المسجد الأقصى في 28 رمضان.



وفي كلمة له في المنبر الموحد الذي جمع عدداً من القادة والعلماء للحديث عن فلسطين وإنقاذ القدس بمناسبة يوم القدس العالمي، قال هنية:" أخذنا قرارانا بكل قوة وإصرار بأن شعبنا لن يسمح للصهاينة بالعربدة في القدس أو أن يقتحموا الأقصى في 28 من رمضان فكلنا فداء للقدس وللمسجد المبارك".



وشدد هنية على أن اعتداءات الاحتلال بحق الأقصى تعدٍّ سافرٍ على الأمة الإسلامية، داعياً شعوب أمتنا وحكوماتها إلى أن تقف موقفاً قوياً صلباً من أجل الدفاع عن الأقصى ودعم صمود ورباط أهل القدس



وقال هنية:" على الأمة ألا تخذل القدس والمقدسيين ونحن سنمضي في طريق المقاومة والعودة والتحرير".



ودعا رئيس المكتب السياسي جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج الى أن يهبوا ليقولوا لا للمحتلين ولا للغزاة ولا للمساس بالمسجد الأقصى وعاصمة القلوب المؤمنة وبوصلة ومحور الصراع على أرض فلسطين.



وعبر هنية عن ثقته بأن مخططات الاحتلال لن تمر وأن الشعب الفلسطيني لديه من القدرة على مواجهتها بدعم من عمقه الاستراتيجي في الأمة الإسلامية.



ومن جانبه أكد عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم في فعالية إحياء يوم القدس العالمي أن الشعب البحريني يرفض التطبيع والتدفق الصهيوني على أرض بلاده.



وأضاف أن طريق التطبيع مع الكيان الصهيوني هو طريق الخسران وطريق جهنم لكل من يسلكه، وأشار إلى أن شعب البحرين مع الموت في سبيل الله ومن أجل تحرير القدس والأقصى.



وأكد الشيخ عيسى قاسم ان الشعب الفلسطيني متمسك بـ: خيار المقاومة المستميتة على المدى الطويل من أجل حقوقه وحقوق أمته والمقاومة الفولاذية الممتدة في صف من صفوف أمتنا الواحدة الحرة المتلاحمة ضد التطبيع ومن أجل تحرير القدس وفلسطين حتى النصر أو الشهادة.



وفي سياق متصل اصدرت حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير بيانا بمناسبة يوم القدس العالمي اكدت فيه ان هذا اليوم مناسبة لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وفرصة لتأكيد الحق في تحرير كامل الأرض الفلسطينية.



وطالبت حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير في البحرين في البيان جماهير شعب البحرين وجماهير الأمة العربية والإسلامية بإحياء بيوم القدس العالمي الذي دعى إليه قائد الثورة الاسلامية ومؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران الإمام الراحل روح الله الموسوي الخميني (رضوان الله تعالى عليه) لإحيائه في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك.



واكدت إن دعوة الامام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) لاحياء يوم القدس العالمي بالخروج في مسيرات في آخر جمعة من شهر رمضان، إنما جاءت عن وعي وبصيرة نافذة من الإمام الراحل لاحياء هذا اليوم العالمي للتضامن مع القضية الفلسطينية، لذلك فإن حركات التحرر العربية والاسلامية والعالمية قد تنبهت لهذه القضية الاسلامية المقدسة، وقد أحييت هذه الدعوة للدفاع عن الحق الفلسطيني ورفض الخنوع والتصهين والتطبيع مع كيان الإحتلال الصهيوني الغاصب أو المصالحة مع الأنظمة الخائنة والعميلة التي قامت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.