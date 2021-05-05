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الأربعاء 5 أيار 2021 ساعة 22:05

امريکا إلى الآن لم تقبل برفع جميع العقوبات المناقضة للاتفاق النووي

امريکا إلى الآن لم تقبل برفع جميع العقوبات المناقضة للاتفاق النووي
وقالت القناة في تقرير لها أن أمريکا لم تقبل بعد بموقف إيران بشأن التحقق من رفع العقوبات.

وأضافت: "إن الموقف الواضح والصريح للمسؤولين الأمريكيين ، بمن فيهم الرئيس الأمريكي ، ووزير الخارجية والمتحدث باسم وزارة الخارجية الامريکية، ومسؤول أمريكي رفيع المستوى تحدث إلى الصحفيين مؤخرًا ، يظهر بوضوح أن الولايات المتحدة تواصل الإصرار علانية على مواقفها غير العقلانية وانها لم تتراجع عنها بعد. ومن هذه المواقف ما يلي:

عدم رفع الكثير من العقوبات ، خاصة العقوبات الاقتصادية المهمة ، وتعليقها مؤقتًا فقط لمدة 4 أشهر و 6 أشهر

عدم رفع جميع العقوبات ، حتى تلك المغايرة للاتفاق النووي ، مثل آیسا وفيزا وكاتسا

عدم رفع العديد من العقوبات التي فُرضت في عهد ترامب بملصقات لا تحمل اسم الاتفاق النووي على ما يبدو ، والتي كانت تهدف في الواقع إلى الضغط على إيران حتى لو تم إحياء الاتفاق

- رفض التحقق من صدق الامريكيين في التنفيذ أولا وقبل عودة إيران إلى التزاماتها.

-عدم رفع العقوبات دفعة واحدة والتشديد المتكرر على الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة وحتى عدم قبول التطبيق الكامل لبرنامج الاتفاق النووي والمادة 29 ، التي تلزم الولايات المتحدة بوقف الأعمال التي تعيق تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية الإيرانية مع العالم.
رقم : 930986
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