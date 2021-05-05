امريکا إلى الآن لم تقبل برفع جميع العقوبات المناقضة للاتفاق النووي

وقالت القناة في تقرير لها أن أمريکا لم تقبل بعد بموقف إيران بشأن التحقق من رفع العقوبات.



وأضافت: "إن الموقف الواضح والصريح للمسؤولين الأمريكيين ، بمن فيهم الرئيس الأمريكي ، ووزير الخارجية والمتحدث باسم وزارة الخارجية الامريکية، ومسؤول أمريكي رفيع المستوى تحدث إلى الصحفيين مؤخرًا ، يظهر بوضوح أن الولايات المتحدة تواصل الإصرار علانية على مواقفها غير العقلانية وانها لم تتراجع عنها بعد. ومن هذه المواقف ما يلي:



عدم رفع الكثير من العقوبات ، خاصة العقوبات الاقتصادية المهمة ، وتعليقها مؤقتًا فقط لمدة 4 أشهر و 6 أشهر



عدم رفع جميع العقوبات ، حتى تلك المغايرة للاتفاق النووي ، مثل آیسا وفيزا وكاتسا



عدم رفع العديد من العقوبات التي فُرضت في عهد ترامب بملصقات لا تحمل اسم الاتفاق النووي على ما يبدو ، والتي كانت تهدف في الواقع إلى الضغط على إيران حتى لو تم إحياء الاتفاق



- رفض التحقق من صدق الامريكيين في التنفيذ أولا وقبل عودة إيران إلى التزاماتها.



-عدم رفع العقوبات دفعة واحدة والتشديد المتكرر على الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة وحتى عدم قبول التطبيق الكامل لبرنامج الاتفاق النووي والمادة 29 ، التي تلزم الولايات المتحدة بوقف الأعمال التي تعيق تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية الإيرانية مع العالم.