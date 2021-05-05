وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي: “نشعر بالقلق إزاء عدم وجود اتفاقيات واعدة بشأن كيفية استئناف عملية السلام ومفاوضات السلام. نحن مستعدون للمساعدة ولدينا بعض الأفكار. اتصالات اليوم معكم ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا”.



كما جرت مناقشة سبل التنسيق المشترك لمواجهة تفشي وباء “كوفيد-19″، وقال لافروف: “كلنا مهتمون بمواصلة جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وسنناقش سبل تعزيز دعمنا للشعب الفلسطيني فيما يخص التصدي للجائحة”.



وتابع: “حينما تتوفر الظروف الصحية ملتزمون بعقد اجتماع جديد للجنة الحكومية المشتركة، باعتبار وجود مشاريع عديدة واعدة ونحن ملتزمون منذ وقت طويل بتنفيذها، ونتطلع لهذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن”.



وأضاف وزير الخارجية الروسية: “مهتمون بتقديركم لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وخصوصا الوضع الراهن على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، وقلقون بسبب عدم وجود اتفاق بين الجانبين حول إعادة إطلاق مفاوضات السلام”.



من جانبه أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن أمله في استمرار التنسيق المشترك مع روسيا لمواجهة جائحة كورونا، موجها الشكر لروسيا على دعمها للفلسطينيين في مواجهة الوباء وتوفير اللقاح الروسي “سبوتنيك V”.



كما شدد وزير الخارجة الروسي على ضرورة منع تهميش القضية الفلسطينية في ظل تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" وبعض الدول العربية، مبديا دعم موسكو لفكرة عقد مؤتمر دولي بشأن النزاع.



وقال لافروف أثناء المؤتمر الصحفي: “ننطلق من أن تطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية وإسرائيل خلال العام أو العام والنصف الأخير لا يجب أن يهمش القضية الفلسطينية وخفض مستوى اهتمام ومسؤولية المجتمع الدولي عن تطبيق القرارات المناسبة الصادرة عن الأمم المتحدة”.



وأبدى الوزير، وفقا لما نقله عنه موقع قناة “آر تي عربية”، استعداد روسيا للإسهام قدر الإمكان في إقامة حوار مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتسوية جميع المسائل الأساسية المتعلقة بالوضع النهائي، سواء كان ذلك عبر الاتصالات الثنائية مع طرفي النزاع أو بصفة موسكو عضوا في الرباعية الدولية.



وأعرب لافروف عن اقتناع موسكو بأن الرباعية لا تزال أكثر الآليات الدولية متعددة الأطراف فعالية للإشراف على تسوية النزاع، مؤكدا أن روسيا من أجل تفعيل هذه المنصة تعمل مع غيرها من أطراف الرباعية على بحث إمكانية عقد اجتماع لها على مستوى وزراء الخارجية.



وقال إن عقد مثل هذا اللقاء يحظى بأهمية مبدئية في ظل حجم المشاكل المتراكمة في السنوات الأخيرة، من أجل إعادة إطلاق جهود تطبيق حل الدولتين، لاسيما مع عودة إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى دعم هذا المفهوم.