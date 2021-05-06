الصفحة الرئيسية
0
الخميس 6 أيار 2021 ساعة 00:38

قائد الحرس الثوري: الفقاعة الأمنية الإسرائيلية انكسرت

قائد الحرس الثوري: الفقاعة الأمنية الإسرائيلية انكسرت
وقال اللواء سلامي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن "أحداث الأسابيع الأخيرة أثبتت أن حركة السفن التجارية والملاحة الإسرائيلية قد تُستهدف في أي بقعة من بقاع العالم، رغم ان 90 بالمائة من التجارة الاسرائيلية تتم عبر البحار".

وأضاف "باختصار قد انفجرت فقاعة الأمن القومي الإسرائيلي، ويعاني الإسرائيليون من ظاهرة الانحلال ويبدو هذه المرة أن إنهيار هذا الكيان يمكن أن يكون من الداخل"، مشيراً إلى أن "أرضية هذا الانهيار متوفرة اليوم".

وبشأن ما تعرضت له إسرائيل من أحداث في بعض المناطق مؤخراً، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "انفجرت الفقاعة الأمنية الإسرائيلية ويمكن تكرار الأحداث في الأراضي المحتلة".

وتابع إن "إسرائيل تعرضت في الفترة الأخيرة إلى إنفجار مصنع العسكرية الإسرائيلية، ثم بعد ذلك انفجار مصفاة للنفط في مدينة حيفا شمال إسرائيل، كما تم استهداف 80 شركة إسرائيلية في الحرب الالكترونية، بالإضافة إلى مقتل عدد من جواسيسها في مدينة أربيل شمال العراق".

ولفت اللواء حسين سلامي إلى أن "الولايات المتحدة لم تعد اليوم قادرة على التدخل بشكل مباشرة أو غير مباشر في شؤون المنطقة"، مضيفاً إن "أمريكا ستكون مجبرة على مغادرة المنطقة تدريجياً مع انسحاب عدد من وحداتها من أفغانستان والعراق".

وفي سياق آخر، قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن "البعض كان يعول على إضعاف محور المقاومة في سوريا ولبنان والعراق واليمن وأفغانستان بعد اغتيال قاسم سليماني، لكن ذلك لم يحصل".

وفي تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال اللواء سلامي: "نشهد استقرارا سياسيا في سوريا، وجبهة المقاومة هناك لا تشهد أي تراجع".
وأضاف أن "البعض كان يعول على إضعاف محور المقاومة في سوريا ولبنان والعراق واليمن وأفغانستان بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، لكن ذلك لم يحصل".

ولفت إلى أن "العراق يشهد انسجاما سياسيا و وحدة جغرافية وفصائل المقاومة لا تزال نشطة فيه".

من جانب اخر اشار قال قائد الحرس الثوري إن "الإمارات قلقة من الحوثيين، وإذا اشتعلت عملياتهم ضد الإمارات سيحدث فيها ما يحدث في السعودية".
وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال سلامي إن "موازين القوى في اليمن تسير لصالح اليمنيين، والسعودية تتعرض بشكل مستمر لضربات اليمنيين".

وأضاف أن " الإمارات قلقة من الحوثيين، وإذا اشتعلت عمليات اليمنيين ضد الإمارات سيحدث فيها ما يحدث في السعودية".
رقم : 931000
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الحرس الثوري: الفقاعة الأمنية الإسرائيلية انكسرت
قائد الحرس الثوري: الفقاعة الأمنية الإسرائيلية انكسرت
مصادر ترجح وقف المفاوضات النووية في فيينا
مصادر ترجح وقف المفاوضات النووية في فيينا
6 أيار 2021
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
5 أيار 2021
بالتزامن مع يوم القدس العالمي..حراك إعلامي تحت شعار "القدس لنا"
بالتزامن مع يوم القدس العالمي..حراك إعلامي تحت شعار "القدس لنا"
5 أيار 2021
قائد كتائب القسام يتوعد الإحتلال بدفع
قائد كتائب القسام يتوعد الإحتلال بدفع 'ثمن غال'
5 أيار 2021
ربيعي: الدبلوماسية والدفاع جناحا السياسة الخارجية
ربيعي: الدبلوماسية والدفاع جناحا السياسة الخارجية
5 أيار 2021
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني على اللاذقية
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني على اللاذقية
5 أيار 2021
عبداللهيان: ندعم الشعب الفلسطيني بكل قوة والصهاينة في طريق مغلق
عبداللهيان: ندعم الشعب الفلسطيني بكل قوة والصهاينة في طريق مغلق
4 أيار 2021
مصدر مطلع: طهران مصرة على إزالة كافة العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي
مصدر مطلع: طهران مصرة على إزالة كافة العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي
4 أيار 2021
عَود على بدء الانتخابات الفلسطينية سجالٌ لا ينتهي ..
عَود على بدء الانتخابات الفلسطينية سجالٌ لا ينتهي ..
4 أيار 2021
الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة
الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة
4 أيار 2021
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
زهراء احمد- إسلام تايمز
3 أيار 2021
قائد الجيش الايراني: صنَعنا أنواع الطائرات المسيرة وأدخلناها الخدمة
قائد الجيش الايراني: صنَعنا أنواع الطائرات المسيرة وأدخلناها الخدمة
3 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
لا للتطبیع
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
القائد يضع النقاط على الحروف