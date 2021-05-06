قائد الحرس الثوري: الفقاعة الأمنية الإسرائيلية انكسرت

وقال اللواء سلامي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن "أحداث الأسابيع الأخيرة أثبتت أن حركة السفن التجارية والملاحة الإسرائيلية قد تُستهدف في أي بقعة من بقاع العالم، رغم ان 90 بالمائة من التجارة الاسرائيلية تتم عبر البحار".



وأضاف "باختصار قد انفجرت فقاعة الأمن القومي الإسرائيلي، ويعاني الإسرائيليون من ظاهرة الانحلال ويبدو هذه المرة أن إنهيار هذا الكيان يمكن أن يكون من الداخل"، مشيراً إلى أن "أرضية هذا الانهيار متوفرة اليوم".



وبشأن ما تعرضت له إسرائيل من أحداث في بعض المناطق مؤخراً، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "انفجرت الفقاعة الأمنية الإسرائيلية ويمكن تكرار الأحداث في الأراضي المحتلة".



وتابع إن "إسرائيل تعرضت في الفترة الأخيرة إلى إنفجار مصنع العسكرية الإسرائيلية، ثم بعد ذلك انفجار مصفاة للنفط في مدينة حيفا شمال إسرائيل، كما تم استهداف 80 شركة إسرائيلية في الحرب الالكترونية، بالإضافة إلى مقتل عدد من جواسيسها في مدينة أربيل شمال العراق".



ولفت اللواء حسين سلامي إلى أن "الولايات المتحدة لم تعد اليوم قادرة على التدخل بشكل مباشرة أو غير مباشر في شؤون المنطقة"، مضيفاً إن "أمريكا ستكون مجبرة على مغادرة المنطقة تدريجياً مع انسحاب عدد من وحداتها من أفغانستان والعراق".



وفي سياق آخر، قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن "البعض كان يعول على إضعاف محور المقاومة في سوريا ولبنان والعراق واليمن وأفغانستان بعد اغتيال قاسم سليماني، لكن ذلك لم يحصل".



وفي تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال اللواء سلامي: "نشهد استقرارا سياسيا في سوريا، وجبهة المقاومة هناك لا تشهد أي تراجع".

وأضاف أن "البعض كان يعول على إضعاف محور المقاومة في سوريا ولبنان والعراق واليمن وأفغانستان بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، لكن ذلك لم يحصل".



ولفت إلى أن "العراق يشهد انسجاما سياسيا و وحدة جغرافية وفصائل المقاومة لا تزال نشطة فيه".



من جانب اخر اشار قال قائد الحرس الثوري إن "الإمارات قلقة من الحوثيين، وإذا اشتعلت عملياتهم ضد الإمارات سيحدث فيها ما يحدث في السعودية".

وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال سلامي إن "موازين القوى في اليمن تسير لصالح اليمنيين، والسعودية تتعرض بشكل مستمر لضربات اليمنيين".



وأضاف أن " الإمارات قلقة من الحوثيين، وإذا اشتعلت عمليات اليمنيين ضد الإمارات سيحدث فيها ما يحدث في السعودية".