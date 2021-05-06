استشهاد وإصابة 7 يمنيين إثر قصف سعودي في صعدة

أفاد موقع المسيرة باستشهاد ٣ مواطنين واصابة ٤ آخرين إثر قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه.



تجدر الإشارة إلى أن امرأة استشهدت في الأول من مايو الجاري، داخل منزلها بقصف صاروخي ومدفعي سعودي في إحدى القرى الحدودية بمديرية شدا.