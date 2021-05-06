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العالم الإسلامي
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الخميس 6 أيار 2021 ساعة 08:01
احياء ليلة القدر في مرقد الإمامين الكاظمين عليهما السلام
واحيت حشود المؤمنين في العراق ليلة القدر في صحن مرقدي الإمام الكاظمين (عليهما السلام) برفع المصاحف، مبتهلين إلى الباري عز وجل بخلاص هذه الامة من وباء كورونا.
مصدر :
وكالات
رقم :
931036
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