الصفحة الرئيسية
0
الخميس 6 أيار 2021 ساعة 08:03

أجواء ليالي القدر في المدن الإيرانية

أجواء ليالي القدر في المدن الإيرانية
في جنح الليل تقاطروا من كل مكان ليجتمعوا في البقاع المتبركة.. في المساجد.. في الحسينيات.. و في كل مكان يذكر فيه اسم الله.. مبتهلون بالدعاء.

لهم دوي كدوي النحل ما بين راكع و ساجد و قائم و قاعد.. هم مجتمعون وفي ذات الوقت منفردون منقطعون حيث أنها ليلة ليس كباقي الليالي.. ليلة القدر التي فتحت فيها أبواب السماء.

ويقول أحد المشاركين في ليلة الإحياء لقناة العالم: "نطلب في ليلة القدر أن يحسن الباري عواقبنا وأن يمن علينا بتعجيل الفرج عن صاحب زماننا وأن يرفع غمة كورنا عن البشرية جمعاء."

وتوافد الإيرانيون إلى المساجد والأماكن المقدسة لإحياء هذه الليلة المباركة عبر تلاوة القران الكريم وقراءة الأدعية لاسيما دعاء الجوشن الكبير الذي يتضمن ألف اسم ولقب للباري جل و علا.

وتتضمت المراسم في ليلة القدر رفع المصاحف الشريفة فوق الرؤوس والابتهال إلى الباري تعالى.

كما وقال رجل دين شاب من المشاركين لمراسلنا: "ليلة القدر هي ليلة التقرب إلى الله وليلة الاستغاثة به جل جلاله."

لا أحد يدري ما يدور في خلد هؤلاء.. علها الحاجة الملحة لدى المؤمنين في ليلة قدر هذا العام هي أن يرفع الباري جل و علا غمة كورونا عن الأمم جمعاء.

هي أذن سيدة الليالي.. أبواب السماء فيها مفتوحة.. فيها تقدر أمور العباد، وفيها يفرق كل أمر حكيم.
رقم : 931037
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
يوم القدس ونهضة الامة الاسلامية
يوم القدس ونهضة الامة الاسلامية
6 أيار 2021
قائد الحرس الثوري: الفقاعة الأمنية الإسرائيلية انكسرت
قائد الحرس الثوري: الفقاعة الأمنية الإسرائيلية انكسرت
6 أيار 2021
مصادر ترجح وقف المفاوضات النووية في فيينا
مصادر ترجح وقف المفاوضات النووية في فيينا
6 أيار 2021
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
5 أيار 2021
بالتزامن مع يوم القدس العالمي..حراك إعلامي تحت شعار "القدس لنا"
بالتزامن مع يوم القدس العالمي..حراك إعلامي تحت شعار "القدس لنا"
5 أيار 2021
قائد كتائب القسام يتوعد الإحتلال بدفع
قائد كتائب القسام يتوعد الإحتلال بدفع 'ثمن غال'
5 أيار 2021
ربيعي: الدبلوماسية والدفاع جناحا السياسة الخارجية
ربيعي: الدبلوماسية والدفاع جناحا السياسة الخارجية
5 أيار 2021
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني على اللاذقية
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني على اللاذقية
5 أيار 2021
عبداللهيان: ندعم الشعب الفلسطيني بكل قوة والصهاينة في طريق مغلق
عبداللهيان: ندعم الشعب الفلسطيني بكل قوة والصهاينة في طريق مغلق
4 أيار 2021
مصدر مطلع: طهران مصرة على إزالة كافة العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي
مصدر مطلع: طهران مصرة على إزالة كافة العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي
4 أيار 2021
عَود على بدء الانتخابات الفلسطينية سجالٌ لا ينتهي ..
عَود على بدء الانتخابات الفلسطينية سجالٌ لا ينتهي ..
4 أيار 2021
الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة
الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة
4 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
يوم القدس ونهضة الامة الاسلامية
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
لا للتطبیع