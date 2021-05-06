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الخميس 6 أيار 2021 ساعة 08:08

زيارة خاطفة لجدة ومحمد بن زايد يوضح السبب

زيارة خاطفة لجدة ومحمد بن زايد يوضح السبب
واستعرض الجانبان العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون المشترك بينهما وسبل دعمه وتطويره، وفقا لوسائل اعلام سعودية.

وقال محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في "تويتر"،

"التقيت اليوم في جدة أخي الأمير محمد بن سلمان.. بحثنا علاقاتنا الاستراتيجية التي نمضي فيها معاً بقوة وإرادة صادقة في إطار من الأخوة والثقة والمصير المشترك.. وتبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

حضر الاجتماع تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وخالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع، وفيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، مساعد بن محمد العيبان.

وحضر من الجانب الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، ونائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة نهيان بن سيف آل نهيان، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد المزروعي.
مصدر : وكالات
رقم : 931041
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