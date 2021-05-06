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الخميس 6 أيار 2021 ساعة 08:56

خطيب زادة: وزارة الخارجية تتابع قضية وفاة الدبلوماسية السويسرية

خطيب زادة: وزارة الخارجية تتابع قضية وفاة الدبلوماسية السويسرية
واعرب سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، مساء اليوم الاربعاء عن أسفه لحادث سقوط الدبلوماسية السويسرية من برج كامرانية والذي قاد الى وفاتها وقال ان وزارة الخارجية بادرت بعد اطلاعها على هذا الحادث الماساوي الى متابعة القضية عبر الجهات القانونية المختصة بما في ذلك قوى الامن الداخلي والسلطة القضائية .

وأشار خطيب زادة إلى أن وزارة الخارجية على اتصال بالسفارة السويسرية في طهران خلال الساعات القليلة الماضية ، وقال "ننتظر توضيح نتيجة التحقيق من قبل الجهات المختصة".

وأضاف خطيب زادة: تم نقل جثة المتوفية إلى الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة ، وبعد الانتهاء من الفحوصات اللازمة ، سيتم تسليمها إلى السفارة السويسرية في طهران.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية عن لقاء السفير السويسري في طهران اليوم الاربعاء مع المسؤولين المعنيين بوزارة الخارجية وتبادله وجهات النظر حول مختلف جوانب الموضوع وأضاف ان وزارة الخارجية وفي اطار بنود معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية ، ستقوم بجميع التدابير والتعاون اللازم في هذا الصدد .
رقم : 931051
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