الصفحة الرئيسية
0
الخميس 6 أيار 2021 ساعة 08:58

دبلوماسية ايرانية: الحظر الاحادي يستهدف حق الحياة للمواطنين

دبلوماسية ايرانية: الحظر الاحادي يستهدف حق الحياة للمواطنين
وفي كلمتها الاربعاء خلال الاجتماع السنوي السادس للمجمع العلمي والتكنولوجي للمجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع لمنظمة الامم المتحدة، اكدت ارشادي اهمية العلم والتكنولوجيا في مواجهة الازمة العالمية المتمثلة بجائحة كورونا، معتبرة ذلك من الادوات المهمة تحت تصرف الدول لنيل التنمية والتقدم ومن المتغيرات الاستراتيجية في الخطط الوطنية في مجال التنمية.

واكدت اهمية توفير الطاقات للدول النامية والارتقاء بالتعاون الاقليمي والدولي في مجال والعلم والتكنولوجيا واضافت: ان نقل العلم والتكنولوجيا، ينبغي ان يتحول الى اولوية بمعزل عن اي تمييز واعتبارات سياسية. هذا الامر يحظى باهمية فائقة خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة ذلك لانه من دون الحصول على مثل هذه التكنولوجيا فان اي جهد لمواجهة جائحة كورونا سيواجه عقبات ومشاكل كبيرة في التحرك نحو التنمية وملء الفجوات التكنولوجية والرقمية الموجودة.

واشارت الى اهمية دعم سياسات وانشطة الدول النامية في مجال العلم والتكنولوجيا عن طريق الارتقاء بالتعاون "جنوب-جنوب" و"شمال-جنوب" والتعاون الثلاثي في مجالات الدعم المالي والتكنولوجي وتوفير الطاقات ونقل التكنولوجيا، مؤكدة على التخصيص العادل وغير السياسي للمساعدات الرسمية التنموية المعروفة بـ ODA بهدف الارتقاء بطاقات وقدرات الدول النامية في مجال العلم والتكنولوجيا.

وتابعت الدبلوماسية الايرانية: ان حق التنمية ومن ضمنه حق الحصول على التكنولوجيا الحديثة للدول النامية لن يكون قابلا للتحقق في الارضية التي تواجه فيها التعددية ضغوطا شديدة ومتزايدة.

وقالت انه على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية ومؤثرة لازالة اي اجراءات احادية تعسفية من ضمنها اجراءات الحظر غير القانونية واللامشروعة ضد الدول النامية ذلك لان مثل هذه الاجراءات غير المبررة وغير القانونية فضلا عن انها تعارض ميثاق منظمة الامم المتحدة والمبادئ الاساسية للقوانين الدولية فانها تمنع تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول.

واكدت ارشادي: وكذلك مثل هذه الاجراءات في ظروف الازمة الراهنة تخلق عقبة جادة امام جهود الدول لمواجهة جائحة كورونا خاصة وانها تستهدف المواطنين العاديين وحقهم في الحياة والصحة.
مصدر : وكالات
رقم : 931052
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
يوم القدس ونهضة الامة الاسلامية
يوم القدس ونهضة الامة الاسلامية
6 أيار 2021
قائد الحرس الثوري: الفقاعة الأمنية الإسرائيلية انكسرت
قائد الحرس الثوري: الفقاعة الأمنية الإسرائيلية انكسرت
6 أيار 2021
مصادر ترجح وقف المفاوضات النووية في فيينا
مصادر ترجح وقف المفاوضات النووية في فيينا
6 أيار 2021
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
5 أيار 2021
بالتزامن مع يوم القدس العالمي..حراك إعلامي تحت شعار "القدس لنا"
بالتزامن مع يوم القدس العالمي..حراك إعلامي تحت شعار "القدس لنا"
5 أيار 2021
قائد كتائب القسام يتوعد الإحتلال بدفع
قائد كتائب القسام يتوعد الإحتلال بدفع 'ثمن غال'
5 أيار 2021
ربيعي: الدبلوماسية والدفاع جناحا السياسة الخارجية
ربيعي: الدبلوماسية والدفاع جناحا السياسة الخارجية
5 أيار 2021
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني على اللاذقية
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني على اللاذقية
5 أيار 2021
عبداللهيان: ندعم الشعب الفلسطيني بكل قوة والصهاينة في طريق مغلق
عبداللهيان: ندعم الشعب الفلسطيني بكل قوة والصهاينة في طريق مغلق
4 أيار 2021
مصدر مطلع: طهران مصرة على إزالة كافة العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي
مصدر مطلع: طهران مصرة على إزالة كافة العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي
4 أيار 2021
عَود على بدء الانتخابات الفلسطينية سجالٌ لا ينتهي ..
عَود على بدء الانتخابات الفلسطينية سجالٌ لا ينتهي ..
4 أيار 2021
الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة
الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة
4 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
يوم القدس ونهضة الامة الاسلامية
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
لا للتطبیع