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الخميس 6 أيار 2021 ساعة 09:02

الجيش الأميركي يسند جوا القوات الأفغانية في صد هجوم لطالبان

الجيش الأميركي يسند جوا القوات الأفغانية في صد هجوم لطالبان
واندلع قتال عنيف في ولاية هلمند الجنوبية منذ نهاية الأسبوع، تزامنا مع بدء الجيش الأمريكي رسميا سحب قواته المتبقية من أفغانستان.

وقال المسؤول الحكومي المحلي عتيق الله إن "الضربات الجوية الأمريكية المكثفة على مواقع طالبان منعتهم من التقدم باتجاه عسكر جاه عاصمة ولاية هلمند"، مضيفا: "كان القصف مكثفا، لم أشهد مثل هذا القصف منذ عدة سنوات".

وقال رئيس مجلس ولاية هلمند عطاء الله أفغاني إن قوات طالبان حققت تقدما لكن القوات الحكومية "استعادت بعض المناطق"، مشيرا إلى أن "طالبان كثفت هجماتها في جميع مناطق هلمند تقريبا منذ أربعة أيام".

وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أنه يجري تقديم دعم جوي للقوات الحكومية، مشددا على أن الجيش الأمريكي يواصل "شن ضربات جوية دقيقة دعما" للقوات الأفغانية في هلمند ومناطق أخرى من البلاد.

كان من المفترض أن ينسحب الأميركيون بحلول الأول من مايو بموجب اتفاق أبرموه مع طالبان العام الماضي، لكن واشنطن أرجأت الموعد إلى 11 أسبتمبر، وهي خطوة أغضبت حركة طالبان.
مصدر : وكالات
رقم : 931054
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