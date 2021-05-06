مطالبات اردنية بتحرك دولي لمنع التهجير القسري في الشيخ جراح

وأكد المجلس في بيان صحفي، أن ما يجري في حي الشيخ جراح من تهجير قسريٍ، غير مقبولٍ إنسانيًا ويتنافى تماما مع قواعد القانون الدولي، ويرسخ وصمة العار في جبين المجتمع الدولي بتكريس دولة الاحتلال فوق القانون الدولي.



وشدد على أن الشعب الأردني بكافه مكوناته وتوجهاته يقف خلف الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن أولى القبلتين وثاني الحرمين الشريفين والتصدي لكل المحاولات الرامية الى تغيير الجغرافيا والتاريخ.



وأكد أن كل المحاولات الإسرائيلية لن تجد عند الشعب الفلسطيني الا الصمود والمقاومة مدعوما باهله واخوانه في الاْردن قيادة وشعبا.