أحزاب المشترك باليمن تدعو للخروج الكبير إحياء ليوم القدس

وأكدت أحزاب المشترك في بيان لها أن يوم القدس العالمي هو يوم لنصرة قضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية في مواجهة العدو الحقيقي لهذه الأمة المتمثل في كيان العدو "الإسرائيلي".



وأشارت إلى أن الشعب اليمني يرفض المواقف الانبطاحية المتمثلة بهرولة بعض الأنظمة العربية العميلة نحو التطبيع في خيانة جسيمة للأمة وقضيتها المركزية حسبما افاد موقع المسيرة.



وأهابت بأحرار العالم أن يتحدوا تحت مظلة محور المقاومة وأن يتضامنوا مع فلسطين أرضاً وشعباً ومقدسات لقلع الغدة السرطانية واجتثاثها من قلب المنطقة العربية.