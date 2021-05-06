الرئيس اللبناني: تشكيل الحكومة أولوية قصوى

وصرح عون خلال استقباله الخميس وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان ان “تحقيق الإصلاحات وفي مقدمها التدقيق المالي الذي يشكل البند الأول في المبادرة الفرنسية المعلنة في الأول من أيلول الماضي، هو امر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي”.



وقال الرئيس عون “كذلك هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب”، وأشار الى انه “سيواصل بذل الجهود للوصول الى نتائج عملية في هذه المسألة، على الرغم من العوائق الداخلية والخارجية وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات”.



وعرض عون للوزير لودريان، “المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة”، شارحا “المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية بموجب الدستور المؤتمن عليه ومسؤوليته في المحافظة على التوازن السياسي والطائفي في خلال تشكيل الحكومة لضمان نيلها ثقة مجلس النواب”، مشيرا إلى “كلفة الوقت الضائع لانجاز عملية التشكيل”.



وطلب الرئيس اللبناني من لودريان “مساعدة فرنسا خصوصا، والدول الأوروبية عموما، في استعادة الأموال المهربة الى الخارج”، وشدد على ان “ذلك يساعد على تحقيق الإصلاحات وعلى ملاحقة من اساء استعمال الأموال العامة او الأموال الأوروبية المقدمة الى لبنان او هدر الأموال بالفساد او بتبييضها وذلك استنادا الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” حسبما افادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.



وحمل عون لودريان تحياته الى نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، شاكرا “اهتمامه الدائم بلبنان وحرصه على مساعدته في المجالات السياسية والاجتماعية والصحية والتربوية كافة”.