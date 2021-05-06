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الخميس 6 أيار 2021 ساعة 18:36

الرئيس روحاني: الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة

الرئيس روحاني: الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة
جاء ذلك في كلمة للرئيس روحاني اليوم الخميس، خلال مراسم تدشين مجموعة من المشاريع التنموية ذات الصلة بوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم؛ في المجالات العلمية والبحثية والتقنية المختلفة داخل البلاد.

وقال روحاني: ان الشعب الايراني سيحتفي غدا الجمعة، بيوم القدس العالمي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومنهم الاعزاء الذين شردوا على مدى سبعين عاما من ديارهم؛ في ظل لاأبالية المجتمع الدولي رغم استمرار جرائم الصهاينة الغاصبين في الاراضي المحتلة.

واضاف: ان شعبنا العظيم يحيي سنويا في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك، ذكرى يوم القدس العالمي، ليذكر العالم بالحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني ويؤكد على ضرورة اعادة القدس الشريف الى احضان الامة، وهو غاية المسلمين كافة.

وقال: الشعب الفلسطيني سينتصر في نضاله المقدس ان شاء الله تعالى، وتتحقق هذه الامنية التاريخية للامة الاسلامية.

وتابع: نحن سنحتفي بيوم القدس العالمي غدا الجمعة، لكن المسيرات المعهودة بالمناسبة لا تقام في ظل الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا ونبتهل الى الباري تعالى من اجل تحرير القدس وسنستفيد من توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية في خطابه غدا بهذه المناسبة.

وفي جانب اخر من حديثه تطرق الرئيس روحاني الى المشاريع التنموية العلمية والتعليمية التي تم تدشينها اليوم؛ مؤكدا ان الحكومة تعمل على ربط الجامعات ومراكز التعليم العالي بالمصانع بهدف تعزيز الانتاج المحلي.

ولفت بان التقارير تشير الى تحقيق انجازات وتقدم ايجابي خلال السنوات الثماني الاخيرة في شتى المجالات العلمية والتقنية، والارتقاء بالبلاد من المستوى الحادي والعشرين الى الخامس عشر في هذا الخصوص.

واقيمت اليوم الخميس، برعاية رئيس الجمهورية وعبر الفيديوكونفرانس، مراسم تدشين مجموعة من المشاريع التنموية في شتى المجالات العلمية والتقنية والترفيهية ذات الصلة بوزارتي العلوم والابحاث والتكنولوجيا والتربية والتعليم.
رقم : 931140
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