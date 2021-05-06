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الخميس 6 أيار 2021 ساعة 21:26

عراقجي من فیینا: امامنا طريق طويل فی المفاوضات ولن نستعجل

عراقجي من فیینا: امامنا طريق طويل فی المفاوضات ولن نستعجل
واضاف عراقجي في تصريح للتلفزيون الايراني عراقجي بعد لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ان اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ستستأنف أعمالها غدا الجمعة وتعقد الجولة الرابعة من المفاوضات، وأن الوتيرة التي اعتمدناها في الجولات السابقة سنواصل العمل بها.

وشدد عراقجي على وجود تفاهم بين المفاوضين حول الوتيرة الجارية في المفاوضات، رغم العراقيل التي تقف امام هذه الوتيرة "وامانا طريق طويل ولا يمكن التنبئ بالوقت الذي ستنتهي فيه المفاوضات، وان ذلك (تحديد وقت للمفاوضات) ليس واقعيا.

وأردف قائلا: نسعى الى انهاء الموضوع بأقرب فرصة، ولكن في نفس الوقت لن نستعجل الأمور مما ينعكس على توخي الدقة الكاملة في هذا الصدد، وفي نفس الوقت نرفض الاستنزاف.

وشدد على وجود مشاكل جدية امام المفاوضات وينبغي حلها عبر التفاوض وعبر ايجاد حلول تفاوضية وقال: امامنا طريق صعب ونأمل تسوية الأمور بسرعة، وقضية الوقت قضية ثانوية لنا، وأوليتنا هي الدقة الكاملة حول مصالح ايران وتوفير المصالح الايرانية.
رقم : 931160
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