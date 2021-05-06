حماس: نقف اليوم لنحيي يوم القدس العالمي من قلب غزة الثائرة

واضاف حازم قاسم في كلمته خلال فعاليات يوم القدس العالمي في قطاع غزة: التحية من حماس وكتائب القسام لأهالي القدس المنتفضين الذين أثبتوا قدرتهم على فرض ارادتهم من خلال حقهم في المقاومة.



واضاف: نحيي هذا اليوم لنؤكد أن القدس تمثل درة التاج ولا حل ولا سلام في المنطقة طالما بقيت القدس محتلة وإنها ستكون خطاً أحمر ومن يلعب به يلعب بالنار.



وصرح ان فلسطين هي القضية المركزية للأمة وإن الأمة تعتبر الاحتلال العدو المركزي لها ، وفلسطين كانت وستبقى تتربع على عرش اهتمامات الأمة.



وتابع ان مسار دمج الكيان بالمنطقة خائن فاشل لم يكتب له النجاح ومن يطبع مع الاحتلال لن يكتب له النجاح.



واكد: في يوم القدس العالمي يجب أن تنحى كل الخلافات جانباً لأن المشروع الصهيوني يستهدف الأمة بكل مكوناتها.



وصرح ان خيار المقاومة يجب أن تعتمده الأمة بكل تشكيلاتها وإن محور المقاومة يجب أن يمتد ليشمل كل الأمة حتى نوقف العدوان الصهيوني على المدينة المقدسة والأمة.