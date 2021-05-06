السيد الحوثي: کیان العدو خطر على الأمة ويوم القدس يحرك الشعوب

وفي كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي اضاف السيد الحوثي: ان توقيت يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان ينبه إلى أن القدس مسؤولية وجزء من التزامات المسلمين الإيمانية.



واشار الى ان يوم القدس العالمي يحرك الشعوب باعتبارها معنية بالقضية الفلسطينية، مؤكدا: نحن معنيون بالتحرك تجاه الخطر الإسرائيلي، إضافة إلى أننا كأمة إسلامية في موقع مسؤولية دينية أمام الله للتحرك في نصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لتهديد العدو.



وقال: مقابل التحرك الغربي ووصول اليهود إلى فلسطين لم يكن هناك تحرك جاد من الأمة تجاه هذا الخطر ، مضيفا: عندما تنامى الخطر اليهودي في أيام الاحتلال البريطاني لم يقابل بالمستوى المطلوب من أبناء الأمة وحتى داخل فلسطين باستنثاء بعض الذين تحركوا وهم قلة.



واوضح السيد الحوثي: ان التحرك الذي حصل فشل في تحقيق أهدافه ولم تتم مراجعته لتطويره وتصحيحه، ما أدى لتفاقم الخطر الصهيوني في فلسطين.