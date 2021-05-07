من تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته

وأوضح الولائي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يصادف اليوم الجمعة كآخر جمعة من شهر رمضان المبارك "يوم القدس يوم الانسانية، فمن تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته، وهو يوم الحق فمن تخلى عن القدس خذل الحق لصالح معسكر الباطل".



وأضاف "إننا نحيي يوم القدس لأننا نؤمن بالإنسان ونقدر عالياً قيمة الوطن ونفهم جيداً بوصلة الدين إلى أين يتجه".



وتحيي البلدان الإسلامية وغيرها من الجاليات الإسلامية في الدول الغربية كل عام آخر جمعة من شهر رمضان المبارك يوم القدس العالمي للتأكيد على رفض الكيان الصهيوني الغاصب للأراضي الفلسطينية وما حدث للفلسطينيين ولأرضهم هو من أفظع الجرائم البشرية في العصر الحالي.



وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران آية الله السيد روح الله الخميني (قدس سره)، قد حدد آخر جمعة من شهر رمضان المبارك بيوم القدس لتخليد هذه القضية المصيرية.