كتائب حزب الله: العراق سيكون جزءاً محورياً لمواجهة الصهاينة

العراق (إسلام تايمز) - أكدت حركة المقاومة الاسلامية " كتائب حزب الله"، في العراق، الخميس، إن الشعب العراقي سيكون جزءاً أسياسياً ومحورياً في مواجهة الاحتلال الغاصب لفلسطين.