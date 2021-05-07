كتائب حزب الله: العراق سيكون جزءاً محورياً لمواجهة الصهاينة

وقالت الحركة في بيان لها تلقى موقع "إسلام تايمز
" نسخة منه، إن "أمريكا لاتفقه إلا لغة القوة وشعبنا سيكون جزء اساسيا في مواجهة الاحتلال الغاضب لفلسطين".
وأضاف البيان إن "وجود أمريكا وأنشطتها الخبيثة في المنطقة محاولة بائسة لادخال العراق في مذلة التطبيع"، مشدداً على أن "التواجد العسكري الأمريكي لم ولن يتمكن من حماية عناصره وحلفائه في المنطقة أمثال حكام السعودية والامارات او الكيان الصهيوني".
وتابع البيان "شعبنا العزيز سيكون جزءاً اساسياً ومحورياً وعلى كل الأصعدة لموجهة الكيان الغاضب لأولى القبلتين".