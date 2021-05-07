الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 7 أيار 2021 ساعة 03:28

كتائب حزب الله: العراق سيكون جزءاً محورياً لمواجهة الصهاينة

كتائب حزب الله: العراق سيكون جزءاً محورياً لمواجهة الصهاينة
وقالت الحركة في بيان لها تلقى موقع "إسلام تايمز" نسخة منه، إن "أمريكا لاتفقه إلا لغة القوة وشعبنا سيكون جزء اساسيا في مواجهة الاحتلال الغاضب لفلسطين".

وأضاف البيان إن "وجود أمريكا وأنشطتها الخبيثة في المنطقة محاولة  بائسة لادخال العراق في مذلة التطبيع"، مشدداً على أن "التواجد العسكري الأمريكي لم ولن يتمكن من حماية عناصره وحلفائه في المنطقة أمثال حكام السعودية والامارات او الكيان الصهيوني".

وتابع البيان "شعبنا العزيز سيكون جزءاً اساسياً ومحورياً  وعلى كل الأصعدة لموجهة الكيان الغاضب لأولى القبلتين".
 
رقم : 931199
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
من تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته
من تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته
الرئيس روحاني: الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة
الرئيس روحاني: الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة
6 أيار 2021
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
6 أيار 2021
يوم القدس ونهضة الامة الاسلامية
يوم القدس ونهضة الامة الاسلامية
6 أيار 2021
قائد الحرس الثوري: الفقاعة الأمنية الإسرائيلية انكسرت
قائد الحرس الثوري: الفقاعة الأمنية الإسرائيلية انكسرت
6 أيار 2021
مصادر ترجح وقف المفاوضات النووية في فيينا
مصادر ترجح وقف المفاوضات النووية في فيينا
6 أيار 2021
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
5 أيار 2021
بالتزامن مع يوم القدس العالمي..حراك إعلامي تحت شعار "القدس لنا"
بالتزامن مع يوم القدس العالمي..حراك إعلامي تحت شعار "القدس لنا"
5 أيار 2021
قائد كتائب القسام يتوعد الإحتلال بدفع
قائد كتائب القسام يتوعد الإحتلال بدفع 'ثمن غال'
5 أيار 2021
ربيعي: الدبلوماسية والدفاع جناحا السياسة الخارجية
ربيعي: الدبلوماسية والدفاع جناحا السياسة الخارجية
5 أيار 2021
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني على اللاذقية
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني على اللاذقية
5 أيار 2021
عبداللهيان: ندعم الشعب الفلسطيني بكل قوة والصهاينة في طريق مغلق
عبداللهيان: ندعم الشعب الفلسطيني بكل قوة والصهاينة في طريق مغلق
4 أيار 2021
مصدر مطلع: طهران مصرة على إزالة كافة العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي
مصدر مطلع: طهران مصرة على إزالة كافة العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي
4 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
يوم القدس ونهضة الامة الاسلامية
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
لا للتطبیع