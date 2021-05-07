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الجمعة 7 أيار 2021 ساعة 07:57

ابو مجاهد: كانت القدس هم الشهيد قاسم سليماني

ابو مجاهد: كانت القدس هم الشهيد قاسم سليماني
وأكد ابو مجاهد تطوير إمكانيات المقاومة من جهة التسليح بتدريب بعض المقاتلين بإشراف الحاج قاسم، مشيرا الى انه استفادت المقاومة الفلسطينية من خبرات حزب الله من نماذج العمل المقاوم تحديدا فيما يتعلق بالأنفاق.

وشدد ابو مجاهد ان العلاقة التي كانت تربط المقاومة الفلسطينية مع الشهيد سليماني قوية جدا ومتقدمة وسعى في كل لحظة لإذابة كل الخلافات التي تعترض طريق المقاومة.

وأشار ان روحية الحاج قاسم وحضوره الميداني تذكرنا بالقائد المؤسس جمال ابو سمهدانة الذي لم يوفر جهدا في أي مجال من أجل النهوض بحالة المقاومة و توحيد صفوفها.

ولفت ابو مجاهد انه على الرغم من كمية الملفات التي يتابعها الحاج قاسم في الساحة الاقليمية إلا أن لفلسطين نصيب الأسد من قلبه، مشيراً انه إستطاع بصدقه و أخلاقه تذليل الحواجز بينه و بين الجميع و أصبح أخاً عزيزاً لكل من تعامل معه.

كما بين إن معيار الإنتماء للقضية الفلسطينية يتناسب طرديا مع القرب من المقاومة، فكلما كان الإنسان أقرب للمقاومة كلما كان فلسطينيا بارّاً بغض النظر عن جنسيته و بهذا، فإن الحاج بكل أحقية و جدارة شهيد القدس.

وأضاف أبو مجاهد “ان لدماء الحاج قاسم بركة في توحيد صفوف المحور ورصها وصقل وعي لا ينصهر”.
رقم : 931221
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