محمد الهندي: الصراع مفتوح مع العدو الصهيوني بشأن القدس

وأكد الهندي قائلاً :ان الشعب الفلسطيني يتوحد في خندق المقاومة وهذه معركة القدس وبيت المقدس وهي مربوطة برباط ديني لأنها ارض المحشر والمنشر وأرض الاسراء والمعراج، ومن يظن انه يمكن ان يتخلى عن القدس فسيتخلى عن مكة.



وأضاف : "اسرائيل" اخرجت ملف القدس ووضعته على الطاولة، من خلال اعتداءاتها وقتل الشباب والاعتداء على النساء".



كما شدد الهندي على ان الشعب الفلسطيني يخرج منتفضاً في القدس والشيخ جراح وخرج شلبي في حاجز زعترة، لافتاً ان الشعب الفلسطيني خرج ليقول كلمته الفصل في هذا الصراع.



ودعا للالتفاف حول القدس لأن ملف القدس اليوم مفتوح والاحتلال يريد ان ينهي هذا الملف، مشدداًعلى ضرورة الالتفاف حول القدس سواء على المستوى العربي والاسلامي.



ولفت الهندي إلى ان الشباب في باب العمود والقدس والشيخ جراح يتصدون لمجموعة من القتلة والمجرمين من المستوطنين وجنود الاحتلال.