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الجمعة 7 أيار 2021 ساعة 08:11

المرجع الديني نوري همداني: الكيان الصهيوني يلفظ انفاسه الاخيرة

المرجع الديني نوري همداني: الكيان الصهيوني يلفظ انفاسه الاخيرة
وجاء في جانب من البيان: من الواجب على جميع المسلمين الاعلان عن كراهيتهم للكيان الصهيوني غير الشرعي وان يدعموا القدس الشريف وينبغي على الشعوب الحرة في العالم العمل عبر التضامن والوحدة على انهاء عمر هذا الكيان وان يؤسسوا دولة مستقلة مبنية على اساس اصوات الشعب الفلسطيني.

واضاف: ينبغي على قادة الاستكبار واذنابه الاقليميين ان يعلموا بان دعمهم لا يمكنه بعد الان بث الحياة من جديد في حياة الكيان الصهيوني الذي يلفظ انفاسه الاخيرة وان يدركوا بان مشروع التطبيع مع هذا الكيان لن يسفر سوى عن الفضيحة والذل.

وادان المرجع الديني بشدة مشروع تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني واضاف: في هذا العام كما في العام السابق لا تتوفر امكانية الحضور والتجمع واقامة المسيرات ولكن على الجميع ان يعلن باي طريقة كانت كراهيته للكيان الصهيوني ودعمه للشعب الفلسطيني المظلوم.
مصدر : وكالات
رقم : 931224
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