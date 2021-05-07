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الجمعة 7 أيار 2021 ساعة 08:13
بمناسبة يوم القدس العالمي

مجلسا خبراء القيادة وصيانة الدستور: انتصار الأمة الإسلامية قريب

مجلسا خبراء القيادة وصيانة الدستور: انتصار الأمة الإسلامية قريب
وأدان مجلس خبراء القيادة ومجلس صيانة الدستور جرائم الكيان الصهيوني وآل سعود وحماتهم من الغربيين والعرب ضد فلسطين المضطهدة وشعب اليمن المظلوم.

واستشهد البيان بمقولة لقائد الثورة الاسلامية اكد فيها "إن قضية فلسطين من وجهة نظر إسلامية هي قضية مركزية وفريضة على جميع المسلمين بمن فيهم الايرانيين".

واشار البيان الى ان يوم القدس يذكر بالقرار الحكيم وبمبادرات مؤسس الجمهورية الاسلامي الإمام الخميني (رض)في رسم الخطوط الإيديولوجية والمعتقدات والأسس الثقافية للجمهورية الإسلامية لدعم المظلومين في العالم، وخاصة فلسطين المظلومة.

ولفت البيان الى انه لم يعد يخفى على احد الفظائع والجرائم التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني المظلوم ودعم الإرهاب الدولي، وما يحدث اليوم في الأراضي الإسلامية هو بلا شك نتاج لعلاقات وثيقة بين الكيان والجماعات التكفيرية مما يؤكد استمرار الوجود غير الشرعي للقوى المتغطرسة في المنطقة من خلال انتهاج سياسة الإسلاموفوبيا.

وتابع البيان: ان حركة يوم القدس العالمي ، بالإضافة إلى نصرتها لجميع المظلومين في العالم ، وخاصة شعب فلسطين المظلوم وشعب اليمن المظلوم ، تثير غضب المحتلين الصهاينة وأنصارهم. ولكن بفضل الله ، أصبحت هذه الحركة العظيمة راسخة أكثر فأكثر في العالم الإسلامي.

وشدد البيان انه برغم الاوضاع التي فرضها انتشار فيروس كورونا من عدم تنظيم المسيرات الشعبية في يوم القدس العالمي كما في العام الماضي، لكننا مستمرين في شرح وتبادل أفكار المقاومة والوحدة والتعاطف بين المسلمين وإعلان الاشمئزاز والكراهية من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني كما سنشهد ظهور مبادرات وإبداعات وأساليب جديدة في نضال الشباب الثوري والمهتم على مستوى الفضاء السيبراني.

وقال البيان إن مجلس قيادة الخبراء ومجلس صيانة الدستور ، ومع تأكيدهما على شرعية وحقوق الشعبين المظلومين في فلسطين واليمن ، يؤكدان أن "انتصار الأمة الإسلامية قريب ، والوعود الإلهية ستتحقق بلا شك" (أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ) مؤكدين في الوقت نفسه ان يوم القدس وكذلك ذكرى شهداء فلسطين واليمن ستبقى عزيزة وهما اضافة الى الشعب الايراني يدينان بشدة جرائم الاحتلال الصهيوني وآل سعود وداعميهم الغربيين والعرب.
رقم : 931226
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