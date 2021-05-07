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الجمعة 7 أيار 2021 ساعة 08:15

فعاليات مناهضة للتطبيع بالبصرة ودعما للفلسطينيين

فعاليات مناهضة للتطبيع بالبصرة ودعما للفلسطينيين
في سياق الفعاليات المناهضة للكيان الإسرائيلي ودعما للشعب الفلسطيني في نضاله ضد محاولات تهويد القدس، أقامت مدينة البصرة جنوبي العراق مراسم بمناسبة يوم القدس العالمي الذي أطلقه الإمام الخميني قدس سره الشريف في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك.

ويأتي إحياء مناسبة يوم القدس في ظل تفاقم حالة الغليان، التي تسود الشارعين العربي والإسلامي ضد الهجمة التطبيعية مع كيان الاحتلال، من قبل بعض أنظمة دول مجلس التعاون(الفارسي).

وقال عالم الدين العراقي الشيخ الشيخ رعد التميمي: "هذا النداء، نداء السيد الامام الخميني رحمة الله تعالى عليه لإحياء يوم القدس، وهذا العام هو عام استثنائي، لانه امتاز بقضية من هنا وهناك الامارتيين، وكذلك ايضاً السعوديين ومن لف حولهم لكي يريدون ان يضعوا للاسرائيلي قيمة في هذه المنطقة".

إحراق العلمين الأمريكي والإسرائيلي بعد وضعهما تحت أقدم المشاركين، احدى الفعاليات التي عبر من خلالها العراقيون عن رفضهم لممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس عشيرة الغريفيين في العراق راضي الغريفي: " لو صح لنا المجال للتضحية لفلسطين لذهبنا وقاتلنا من أجل هذه الارض المقصوبة".

كما وعبر العراقيون عن امتنانهم لمواقف ايران الداعمة للمقاومة الاسلامية، والتي ساهمت في افشال مخططات الكيان الصهيوني في تهويد المسجد الاقصى المبارك.

وفي يوم القدس العالمي، يشدد العراقييون على ضرورة تكاتف المسلمين على مختلف تياراتهم ومذاهبهم لمواجهة العدو الصهيوني، وتوجيه البوصلة نحو القدس الشريف لاعادة الهوية الاسلامية لها.
مصدر : قناة العالم
رقم : 931227
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