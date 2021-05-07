مصر.. تسجيل 1110 إصابات و59 وفاة جديدة بكورونا

وأوضح خالد مجاهد مساعد وزير الصحة أنه تم خروج 900 متعاف من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 175117 حالة حتى اليوم.



وذكر مجاهد أن إجمالي مصابي كورونا في البلاد حتى الخميس بلغ 234015 حالة، منها 175117 حالة تم شفاؤها، و13714 وفاة.