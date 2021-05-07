اصابة ثلاثة فلسطينيين في اعتداءات لقوات الاحتلال ومستوطنين في القدس المحتلة

وقال شهود عيان أن مستوطنا اعتدى بأداة حادة على الشاب نجم قطينة اثناء عودته من مكان عمله قرب حي الشيخ جراح، ما ادى إلى اصابته بجروح.



وأضاف أن مجموعة من المستوطنين اعتدت على الشاب نمر الخضور من قرية بدو شمال شرق القدس المحتلة، بالضرب المبرح أثناء تواجده في المدينة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وفي السياق ذاته، اقتحمت شرطة الاحتلال منزل عائلة صالح ذياب بحي الشيخ جراح، واعتدت على صاحبه بالضرب المبرح، ما ادى إلى اصابته برضوض نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما اعتقلت عددا من المتضامين كانوا داخل المنزل.