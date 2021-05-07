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الجمعة 7 أيار 2021 ساعة 08:28

واعظي: الدول الاسلامية بحاجة الى الوحدة لمواجهة الكيان الصهيوني

واعظي: الدول الاسلامية بحاجة الى الوحدة لمواجهة الكيان الصهيوني
و اعتبر واعظي يوم القدس العالمي بانه ارث الامام الخميني الراحل (رض) وقال: ان تسمية الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك بيوم القدس العالمي من قبل الامام الراحل (رض) كانت خطوة في مسار مطالب مسلمي العالم بحيث ان هذا الموضوع تجاوز حدود ايران سريعا ولم يتسع في الدول الاسلامية فقط بل في سائر الدول ايضا.

واكد اهمية يوم القدس كيوم مهم يجب احيائه على الدوام، معربا عن امله بان يتمكن الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية باي طريقة كانت من استخدام كل طاقاتهم لاحياء هذا اليوم والتنديد بالكيان الصهيوني.   

واضاف: اننا نرى اليوم حكومات بعض الدول الاسلامية التي اسست علاقات مع الكيان الصهيوني تواجه معارضة شعوبها.

واكد بان طبيعة الكيان الصهيوني لم تتغير واضاف: ان الكيان الصهيوني بعث خلال الاسابيع الاخيرة وفودا الى اميركا ودول اوروبية واستخدم كل الادوات الدعائية والحرب النفسية لافشال مفاوضات فيينا وسعى من اجل عدم عودة اميركا للاتفاق النووي، لذا فان عداء الكيان الصهيوني للدول الاسلامية ليس على صعيد واحد وليس متعلقا بالشعب الفلسطيني فقط.

وقال واعظي: انه وبغية الوقوف امام الصهاينة وحماتهم فان الدول الاسلامية بحاجة الى الوحدة والتلاحم اكثر من اي وقت مضى.
رقم : 931234
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