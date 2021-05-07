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الجمعة 7 أيار 2021 ساعة 08:36

مواجهات شديدة مع الاحتلال ومستوطنيه في الشيخ جراح

مواجهات شديدة مع الاحتلال ومستوطنيه في الشيخ جراح
وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتدت على أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم، واقتحمت أحد المنازل، واعتدت على الصحفيين.

وأشارت إلى أن المستوطنين تعمدوا استفزاز المقدسيين برفع علم الاحتلال الإسرائيلي وسط الحي، وتشغيل موسيقى وأغانٍ عبر مكبرات الصوت؛ للتشويش على الشبان خلال تأديتهم صلاة المغرب في الحي.

وأضافت أن الشبان تمكنوا من هدم خيمة للمستوطنين في حي الشيخ جراح.

واعتدى مستوطنون صهاينة، الخميس، على موائد إفطار رمضانية نصبت في حيّ "الشيخ جراح" وسط القدس المحتلة تضامنًا مع المنازل الفلسطينية المهددة بالإخلاء لمصلحة المستوطنين.

وأفاد شهود عيان أنّ مستوطنين رشّوا غاز الفلفل على الصائمين بالتزامن مع موعد الإفطار.

وذكر الشهود أن الفلسطينيين الموجودين بالمكان تصدوا لاعتداءات المستوطنين، قبل أن تندلع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال شاركت بالاعتداءات إلى جانب المستوطنين.

وأظهر شريط تداوله صحفيون على وسائل التواصل الاجتماعي بدء المستوطنين بالاعتداءات، ليرد المواطنون المقدسيون على الاعتداء بالدفاع عن أنفسهم.

ويسود منذ أيام التوتر في حي "الشيخ جراح" عقب تهديد الاحتلال عددا من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لمصلحة جمعيات استيطانية.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة العليا للكيان الإسرائيلي، الخميس، قرارا نهائيا بخصوص إجلاء 4 عائلات فلسطينية من الحي لمصلحة مستوطنين يدّعون ملكيتهم للأرض، إلا أنها أعلنت عقد جلسة جديدة، الاثنين القادم.

وحتى اللحظة تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن محكمتي الصلح و"المركزية" الصهاينة.

بدورها اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، منزل عائلة "الكرد" الفلسطينية المهددة بالإخلاء لمصلحة المستوطنين، في حي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت (بعد الإفطار) منزل العائلة، وكسرت بعض أثاثه، كما اعتدت على أهالي الحي.

واعتقلت تلك القوات أيضا عددا (غير محدد) من المعتصمين في الحي ضد إخلاء منازل فلسطينيين لمصلحة المستوطنين، بحسب الشهود.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل حي "الشيخ جراح"؛ لمنع توافد المتضامنين مع السكان المهددين بالتهجير، بحسب شهود عيان.
مصدر : وكالات
رقم : 931236
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