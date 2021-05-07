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الجمعة 7 أيار 2021 ساعة 08:40

محافظ نينوى يكشف مصير عودة "عوائل داعش" من مخيم الهول

محافظ نينوى يكشف مصير عودة "عوائل داعش" من مخيم الهول
وقال الجبوري في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "حكومة نينوى المحلية لم تتلقَ أية تعليمات بشأن إعادة عوائل عصابات داعش من مخيم الهول إلى المحافظة"، مبينا انه "لم يتم تكليفنا بأي مهمة من هذا الشأن، لأن المحافظة مرتبطة بالحكومة المركزية".

وأضاف الجبوري أن "هناك رفضا شعبيا كاملا لعودة هذه العوائل إلى محافظة نينوى"، مشيرا إلى أن "المحافظة غير مستعدة لاستقبالهم".

وأكد محافظ نينوى إنه "سيحدث استياء ورفض كبيرين إذا تم إعادة هذه العوائل، ونتوقع أن تشهد المحافظة تظاهرات كبيرة رفضا لذلك"، داعيا الى "التفكير في هذه المسألة ودراسة الموقف في سبيل إيجاد أماكن لتلك العوائل بعيدا عن المحافظة".

وتابع أن "هناك محاولات للاتصال بمستشارية الأمن القومي ووزارة الهجرة للاستفسار عن موضوع إعادة العوائل من مخيم الهول"، موضحا أن "هنالك معلومات وصلت لمسامعنا بإعادة عدد محدود من هذه العوائل التي ليس عليها مؤشرات أمنية، إلا إن هذه المعلومات غير رسمية".

وكشف النائب شيروان الدوبرداني، الاربعاء، عن الغاء الحكومة العراقية قرار نقل "عوائل داعش" من مخيم الهول ب‍سوريا الى مخيم الجدعة في الموصل.
رقم : 931238
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