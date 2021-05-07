بدء فعاليات إحياء يوم القدس العالمي

احياءً ليوم القدس العالمي، نفّذت لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات مسيرة بحريّة لمراكب الصيادين نصرةً للقدس ودعمًا للمقدسيين الذين يتعرّضون لمؤامرة التهجير والتهويد من أرضهم ومنازلهم على يد المستوطنين وقوّات الإحتلال الصهيوني.



المسيرة التي انطلقت من رصيف مرفأ الصيادين في صيدا تخلّلها كلمات عدّة من بينها كلمة مسؤول الجبهة الديمقراطية في لبنان علي فيصل الذي أكّد تجديد العهد للمقاومة باعتبارها الخيار الأقصر والأقرب لفلسطين وللقدس وهي عنوان التحرير وكرامة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والمقاومة، مثمنًا مواقف الجمهورية الإسلامية في ايران قيادة وشعبًا على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية وللشّعب اللّبناني ومقاومته الباسلة.



وفي الجمهورية الاسلامية الايرانية فقد اكد مجلس خبراء القيادة ومجلس صيانة الدستور في بيان مشترك بمناسبة يوم القدس العالمي أن "انتصار الأمة الإسلامية قريب والوعود الإلهية ستتحقق".



وأدان مجلس خبراء القيادة ومجلس صيانة الدستور جرائم الكيان الصهيوني وآل سعود وحماتهم من الغربيين والعرب ضد فلسطين المضطهدة وشعب اليمن المظلوم.



واستشهد البيان بمقولة لقائد الثورة الاسلامية اكد فيها "إن قضية فلسطين من وجهة نظر إسلامية هي قضية مركزية وفريضة على جميع المسلمين بمن فيهم الايرانيين".



واشار البيان الى ان يوم القدس يذكر بالقرار الحكيم وبمبادرات مؤسس الجمهورية الاسلامي الإمام الخميني (رض)في رسم الخطوط الإيديولوجية والمعتقدات والأسس الثقافية للجمهورية الإسلامية لدعم المظلومين في العالم، وخاصة فلسطين المظلومة.



ولفت البيان الى انه لم يعد يخفى على احد الفظائع والجرائم التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني المظلوم ودعم الإرهاب الدولي، وما يحدث اليوم في الأراضي الإسلامية هو بلا شك نتاج لعلاقات وثيقة بين الكيان والجماعات التكفيرية مما يؤكد استمرار الوجود غير الشرعي للقوى المتغطرسة في المنطقة من خلال انتهاج سياسة الإسلاموفوبيا.



وتابع البيان: ان حركة يوم القدس العالمي ، بالإضافة إلى نصرتها لجميع المظلومين في العالم ، وخاصة شعب فلسطين المظلوم وشعب اليمن المظلوم ، تثير غضب المحتلين الصهاينة وأنصارهم. ولكن بفضل الله ، أصبحت هذه الحركة العظيمة راسخة أكثر فأكثر في العالم الإسلامي.



وشدد البيان انه برغم الاوضاع التي فرضها انتشار فيروس كورونا من عدم تنظيم المسيرات الشعبية في يوم القدس العالمي كما في العام الماضي، لكننا مستمرين في شرح وتبادل أفكار المقاومة والوحدة والتعاطف بين المسلمين وإعلان الاشمئزاز والكراهية من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني كما سنشهد ظهور مبادرات وإبداعات وأساليب جديدة في نضال الشباب الثوري والمهتم على مستوى الفضاء السيبراني.



وقال البيان إن مجلس قيادة الخبراء ومجلس صيانة الدستور ، ومع تأكيدهما على شرعية وحقوق الشعبين المظلومين في فلسطين واليمن ، يؤكدان أن "انتصار الأمة الإسلامية قريب ، والوعود الإلهية ستتحقق بلا شك" (أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ) مؤكدين في الوقت نفسه ان يوم القدس وكذلك ذكرى شهداء فلسطين واليمن ستبقى عزيزة وهما اضافة الى الشعب الايراني يدينان بشدة جرائم الاحتلال الصهيوني وآل سعود وداعميهم الغربيين والعرب.



وبدوره اكد مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود واعظي بان الدول الاسلامية وبغية الوقوف امام الصهاينة وحماتهم بحاجة الى الوحدة والتلاحم اكثر من اي وقت مضى.



و اعتبر واعظي يوم القدس العالمي بانه ارث الامام الخميني الراحل (رض) وقال: ان تسمية الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك بيوم القدس العالمي من قبل الامام الراحل (رض) كانت خطوة في مسار مطالب مسلمي العالم بحيث ان هذا الموضوع تجاوز حدود ايران سريعا ولم يتسع في الدول الاسلامية فقط بل في سائر الدول ايضا.



واكد اهمية يوم القدس كيوم مهم يجب احيائه على الدوام، معربا عن امله بان يتمكن الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية باي طريقة كانت من استخدام كل طاقاتهم لاحياء هذا اليوم والتنديد بالكيان الصهيوني.



واضاف: اننا نرى اليوم حكومات بعض الدول الاسلامية التي اسست علاقات مع الكيان الصهيوني تواجه معارضة شعوبها.



واكد بان طبيعة الكيان الصهيوني لم تتغير واضاف: ان الكيان الصهيوني بعث خلال الاسابيع الاخيرة وفودا الى اميركا ودول اوروبية واستخدم كل الادوات الدعائية والحرب النفسية لافشال مفاوضات فيينا وسعى من اجل عدم عودة اميركا للاتفاق النووي، لذا فان عداء الكيان الصهيوني للدول الاسلامية ليس على صعيد واحد وليس متعلقا بالشعب الفلسطيني فقط.



وقال واعظي: انه وبغية الوقوف امام الصهاينة وحماتهم فان الدول الاسلامية بحاجة الى الوحدة والتلاحم اكثر من اي وقت مضى.



وفي غزة المقاومة فقد أعلنت اللجنة المنظمة لإحياء فعاليات يوم القدس العالمي عن إطلاق حملتها الإعلامية، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته شرق مدينة غزة، بحضور قيادات من حركتي حماس والإجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولجان المقاومة الشعبية.



وأكد جميع المشاركون على أهمية يوم القدس العالمي، الذي خصصه الإمام الخميني باعتبار آخر جمعة من شهر رمضان مناسبة لذلك، لعزة فلسطين والمسلمين.



وشدد المشاركون على التمسك بالحقوق الفلسطينية ورفض كل أشكال الالتفاف عليها، مؤكدين أن دعم محور المقاومة من إيران إلى حزب الله لفلسطين يعزز فرص الصمود.



وإلى العراق فقد نظمت في بغداد عدد من الفعاليات والمسيرات بمناسبة يوم القدس العالمي بمناسبة يوم القدس العالمي وشدد العراقيون على اهمية احياء يوم القدس والمشاركة فيه مؤكدين على القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ورفض محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب



يوم القدس العالمي صرخة مدوية أطلقها الإمام الراحل الخميني رضوان الله تعالى عليه، في أخر جمعة من شهر رمضان، حيث تحيي الشعوب الحرة يوم القدس لتذكير العالم بالقضية الفلسطينية، في كل بلاد المسلمين وأصقاع الأرض.



وفي العراق، أقيمت المهرجانات والمسيرات للتذكير بحق الشعب الفلسطيني بأرضه المغتصبة وجرائم الكيان الصهيوني الغاصب ضد الفلسطينيين.



هذا وقد دأب العراقيون بمختلف المحافظات العراقية تنظيم فعاليات متنوعة لإحياء يوم القدس العالمي، إذ تقام الندوات والتجمعات الجماهيرية للتعريف بالقضية الفلسطينية ووجوب نصرتها إلى جانب رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.



كل عام وفي اخر جمعة من شهر رمضان والعراقيون يحيون يوم القدس العالمي لتذكير العالم بالشعب الفلسطيني الذي يتعرض لشتى الإنتهاكات الصهيونية على صعيد حقوق الإنسان والأرض وحق العودة ورفض الإحتلال والتطبيع.



وضمن فعاليات إحياء يوم القدس العالمي شهِدت مدينة البصرة جنوبي العراق فعالية احتجاجية نظمتها فصائلُ المقاومةِ الإسلامية ضدَ مشاريع التطبيع والتامر على الشعبِ الفلسطيني.



في سياق الفعاليات المناهضة للكيان الإسرائيلي ودعما للشعب الفلسطيني في نضاله ضد محاولات تهويد القدس، أقامت مدينة البصرة جنوبي العراق مراسم بمناسبة يوم القدس العالمي الذي أطلقه الإمام الخميني قدس سره الشريف في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك.



ويأتي إحياء مناسبة يوم القدس في ظل تفاقم حالة الغليان، التي تسود الشارعين العربي والإسلامي ضد الهجمة التطبيعية مع كيان الاحتلال، من قبل بعض أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي.



وقال عالم الدين العراقي الشيخ الشيخ رعد التميمي: "هذا النداء، نداء السيد الامام الخميني رحمة الله تعالى عليه لإحياء يوم القدس، وهذا العام هو عام استثنائي، لانه امتاز بقضية من هنا وهناك الامارتيين، وكذلك ايضاً السعوديين ومن لف حولهم لكي يريدون ان يضعوا للاسرائيلي قيمة في هذه المنطقة".



إحراق العلمين الأمريكي والإسرائيلي بعد وضعهما تحت أقدم المشاركين، احدى الفعاليات التي عبر من خلالها العراقيون عن رفضهم لممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.



وقال رئيس عشيرة الغريفيين في العراق راضي الغريفي: " لو صح لنا المجال للتضحية لفلسطين لذهبنا وقاتلنا من أجل هذه الارض المقصوبة".



كما وعبر العراقيون عن امتنانهم لمواقف ايران الداعمة للمقاومة الاسلامية، والتي ساهمت في افشال مخططات الكيان الصهيوني في تهويد المسجد الاقصى المبارك.



وفي يوم القدس العالمي، يشدد العراقييون على ضرورة تكاتف المسلمين على مختلف تياراتهم ومذاهبهم لمواجهة العدو الصهيوني، وتوجيه البوصلة نحو القدس الشريف لاعادة الهوية الاسلامية لها.



