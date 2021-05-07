?>?> شهيدان وإصابة خطيرة برصاص الاحتلال على حاجز سالم بجنين - اسلام تايمز
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الجمعة 7 أيار 2021 ساعة 12:10
بزعم محاولتهم تنفيذ عملية إطلاق نار

شهيدان وإصابة خطيرة برصاص الاحتلال على حاجز سالم بجنين

شهيدان وإصابة خطيرة برصاص الاحتلال على حاجز سالم بجنين
وأدعى موقع "0404" العبري أن ثلاثة شبان مسلحين ببنادق كارلو حاولوا اقتحام موقع سالم العسكري شمال الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن شابين فلسطينيين استشهدا وأصيب ثالث بجراح خطرة في اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال على حاجز سالم العسكري قرب جنين، شمال الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن ثلاثة شبان مسلحين ببنادق كارلو حاولوا اقتحام موقع سالم العسكري في وضح النهار.

وأشارت الصحيفة الى أن ما حدث لم ير منذ سنوات في الضفة الغربية، وأن هذا النوع من العمليات كان يميز قطاع غزة.

ويقع موقع سالم العسكري شمال غرب محافظة جنين على ما يعرف بالخط الأخضر الذي يفصل الضفة عن الأراضي المحتلة عام 48، وتأسس عام النكبة على أراضي قرية سالم، ويقع قسم كبير منه اليوم على أراضي قرية رمانة وقرية زبوبا.

ويوجد في موقع سالم مقر ما تسمى الإدارة المدنية، ومقرات لأذرع أجهزة أمن الاحتلال المختلفة، ومحكمة عسكرية ومكتب تسجيل الأراضي، وحقل للرماية، وهو أحد معابر الدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948م.
مصدر : وكالات
رقم : 931250
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