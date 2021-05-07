وقالت وكالة أنباء فارس أن آية الله رضا رمضاني جيلاني صرح الليلة في احتفال يوم القدس العالمي في مسجد الإمام الخميني(ره) بمدينة رشت بأن يوم القدس هو يوم اعلان اشمئزاز الدول الإسلامية للكيان الصهيوني واضاف: كل عام وفي آخر جمعة من رمضان، كنا مشاركة شعبية ضخمة في فعاليات يوم القدس، ولكن في العام الماضي وهذا العام ، وبسبب تفشي فيروس كورونا، تم إلغاء المسيرات وأظهر الناس اشمئزازهم للكيان الصهيوني من خلال الفضاء الإلكتروني.



وفي اشارة الى اهم حل لتحقيق نصر الشعب الفلسطيني وتحرير القدس قال: "الخيار الوحيد المطروح بخصوص القدس هو المقاومة والمفاوضات بشأن القدس باطل لان فلسطين يجب أن تعود للفلسطينيين ويجب ان يعود اللاجئون الفلسطينيون إلى بلدهم".



كما انتقد الأمين العام للجمعية العالمية لأهل البيت (ع) عدم اهتمام المنظمات الدولية بتحرير القدس وقال: إن رغبة الشعب الفلسطيني هي تحقيق سيادته ، لذلك يجب على المنظمات الدولية احترام هذا الأمر المهم.



وشدد رمضاني على ضرورة الاهتمام بآيات القرآن التي تشير إلى موضوع المقاومة ، وقال: "ان موضوع المقاومة ورد في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وهناك 400 آية عن المقاومة".



واكد على مشروعية المقاومة ضد الاسكبار العالمي وقال: "يحاول البعض القول إن المقاومة لا تتماشى مع روح الإسلام والأخلاق الاجتماعية، وهذا ما يثيره مسؤولون غربيون وشرقيون ، فی حین لاتقتصر المقاومة على الجهاد ضد الاستبداد والاستعمار والهيمنة وانما المقاومة ضد العدوان والدكتاتورية.



وأوضح ممثل أهالي جيلان في مجلس خبراء القيادة، أن الاخلاق ستزول من دون المقاومة أوضح: المقاومة هي نفس الرحمة والأخلاق الإلهية ، وهذا يعتمد على وجهة نظرنا وتفسيرنا، لأن قضية المقاومة هي مبدأ إسلامي حقيقي يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار.



وفي إشارة إلى دور الفضاء السيبراني في إظهار جرائم الكيان الصهيوني في الدول الإسلامية ، أضاف رمضاني: "في فترة كورونا ايضا، يجب نشر جرائم النظام الصهيوني بشكل جيد في الفضاء الإلكتروني، ويجب أن يستمر هذا الاتجاه في فترة ما بعد- أيام كورونا ".



وأقر بأن 90٪ من وسائل الإعلام في العالم مملوكة للكيان الصهيوني، قال: "الإعلام العالمي مملوك 90٪ للكيان الصهيوني وهذه الحركة تحاول منع اظهار جرائم الكيان الصهيوني في وسائل الإعلام".



واعتبر الأمين العام للجمعية العالمية لأهل البيت (ع) أن بناء المستوطنة مخالف للقانون الدولي وقال: لقد ارتكب الكيان الصهيوني بسهولة جرائم لا حصر لها ، بما في ذلك بناء المستوطنات والقتل الوحشي، بسبب مايحصل عليه من دعم من قبل الولايات المتحدة ، ولم تتم إدانته من قبل أي هيئة دولية.



منتقدًا قتل الكيان الصهيوني خلال الانتفاضات المختلفة للفلسطينيين، وقال رمضاني: "كان الكيان الصهيوني يهدف إلى الهيمنة على العالم، وقام على اثر بقتل اكثر من 10 آلاف و 811 فلسطينيا في انتفاضة الاقصى ، وهو أمر مؤسف للغاية".



وشدد على ضرورة اهتمام المسلمين بقضية فلسطين والقدس ، وأضاف: "وقعت تل أبيب اتفاقية تمنح السعودية بعض التسهيلات، وخضوع الدول العربية للكيان الصهيوني كارثة على العالم الإسلامي لأنه يجب التحرر من الهيمنة العالمية.



وقال ممثل شعب جيلان في مجلس الخبراء ، مؤكدا بأن الكيان الصهيوني لا يولي أدنى اهتمام لحقوق الإنسان والقضايا الدولية واضاف : "الاستكبار العالمي الذي يصر على على عدم امتلاك ايران للطاقة النووية ، في حين هم يمتلكون مئات الرؤوس النووية وهددوا بها الدول الإسلامية.