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الجمعة 7 أيار 2021 ساعة 12:18

اللواء الخفاجي: لا يوجود اتفاق مع أنقرة لتنفيذ عمليات عسكرية داخل العراق

اللواء الخفاجي: لا يوجود اتفاق مع أنقرة لتنفيذ عمليات عسكرية داخل العراق
وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي إنه "لا يمكن للحكومة العراقية أن تتفق مع تركيا على قصف بلادنا، وهذا الكلام غير دقيق وغير صحيح"، مضيفا "نحن لدينا اتصال وعمل مع حكومة إقليم كردستان ولذلك من المهم جدا أن ننسق وجهات النظر لمعرفة أسباب هذه الخروقات"، مؤكدا أن " هناك عمل يومي كبير من قبل وزارة الخارجية والحكومة المركزية في بغداد بهذا الصدد".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت الاثنين الماضي، استدعاء القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد، احتجاجا على دخول وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للأراضي العراقية بدون تنسيق أو موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة.
مصدر : وكالات
رقم : 931254
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