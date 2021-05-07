?>?> الشيخ عبد الرزاق: القدس ما زالت حاضرة في وجدان الأمة ومعركة تحريرها مستمرة - اسلام تايمز
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الجمعة 7 أيار 2021 ساعة 12:18

الشيخ عبد الرزاق: القدس ما زالت حاضرة في وجدان الأمة ومعركة تحريرها مستمرة

الشيخ عبد الرزاق: القدس ما زالت حاضرة في وجدان الأمة ومعركة تحريرها مستمرة
وجاء في بيان له صدر اليوم الجمعة بمناسبة القدس العالمي أن لا التطبيع مع العدو الإسرائيلي ولا الإنصياع والإذلال للأمريكي يمكن أن يغير مسار المعركة، فقطار التحرير قد انطلق وهو مستمر حتى هزيمة الصهاينة وتحرير القدس وكل فلسطين.

وشدد الشيخ عبدالرزاق على أن مشروع التطبيع مع العدو الصهيوني ليس له قيمة ولن يزيد المقاومة والشعب الفلسطيني إلا قوة وإصرار وعزيمة على متابعة المقاومة والتحرير للقدس وكل فلسطين"، داعيا "كافة الشعب الفلسطيني بكل فصائله وأحزابه إلى أن يتحولوا إلى مشروع مقاومة ويكونوا سداً منيعاً خلف المقاومة ورجالها.

كما دعا إلى أن تكون مناسبة يوم القدس العالمي يوما جماهيريا على مستوى العالم العربي والإسلامي يؤكد فيه إستكمال معركة التحرير ورفض التطبيع وإعتماد خيار المقاومة للتحرير"، مضيفا أن "الجمهورية الإسلامية الايرانية هي عصب المقاومة ومحورها وهي قبطان سفينة التحرير للقدس وكل فلسطين فكل الشكر والتقدير لها قيادة وشعباً.

وحيا الشيخ عبدالرزاق "انتفاضة المقدسيين في القدس وكل فلسطين، ودعا كل الشرفاء في العالم العربي والاسلامي الى مساندة الشعب الفلسطيني المقاوم.

وتابع: في شهر رمضان شهر القدس والوحدة الاسلامية ندعو الى العودة الى الوحدة الاسلامية بين كل مكونات الامة ووقف الصراعات والخلافات الداخلية بين ابناء الامة الواحدة ولأنها تخدم اعداء القدس والامة ونرحب بالحوارات القائمة اليوم وخاصة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبين السعودية"، وقال: "ندعو الى اطلاق حوارات بين كل الدول العربية والاسلامية واعتماد الحوار والتلاقي لحل كافة الخلافات والازمات وبناء شراكة موحدة.
رقم : 931256
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