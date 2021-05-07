?>?> موسكو تحذر من عواقب "استفزاز دمشق" - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 7 أيار 2021 ساعة 12:42

موسكو تحذر من عواقب "استفزاز دمشق"

موسكو تحذر من عواقب "استفزاز دمشق"
ونقلت وكالة تاس عن بوليانسكي قوله خلال جلسة لمجلس الأمن أمس إن “القرار الذي صدر في مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الحد من الأسلحة الكيميائية بتعليق بعض حقوق الجمهورية العربية السورية والامتيازات التي تتمتع بها يشكل سابقة لا مثيل لها” موضحا أنه ” للمرة الأولى يتم في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعليق حقوق دولة ذات سيادة معروفة بالتزامها الكامل بمعاهدة الحظر”.

وأضاف بوليانسكي “إن هذا القرار يوجه ضربة جديدة لسلطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” محذرا من أن عواقب هذا “التحرك غير المسؤول” ستتكشف لاحقا.

وشدد المسؤول الروسي على أن الضغوط التي تمارسها دول الغرب على سوريا هي ممارسات استفزازية وقال:" بات من الواضح تماما أن الهدف الذي يحاول داعمو هذا القرار تحقيقه هو استفزاز دمشق".

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أكد أمس أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية شهدت في الحادي والعشرين من نيسان الماضي تطورا خطيرا في مسيرة عملها من خلال اعتماد الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الحظر قرارا عدائيا ضد سوريا نتيجة ابتزاز وضغوط مارستها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في سابقة هي الأولى في تاريخ هذه المنظمة عبر تعليق حقوق دولة عضو انضمت إليها بإرادتها الحرة وتعاونت مع أمانتها الفنية بشكل شفاف وفاعل وبناء على مدى السنوات الثماني الماضية.
مصدر : وكالات
رقم : 931261
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
7 أيار 2021
يوم القدس العالمي يوم تنبيه لكل الأمة
يوم القدس العالمي يوم تنبيه لكل الأمة
الكاتبة اليمنية: أمةالملك الخاشب
7 أيار 2021
مجلسا خبراء القيادة وصيانة الدستور: انتصار الأمة الإسلامية قريب
مجلسا خبراء القيادة وصيانة الدستور: انتصار الأمة الإسلامية قريب
7 أيار 2021
في يوم القدس العالمي.. الشيخ جراح وشكل المعركة المستقبلية
في يوم القدس العالمي.. الشيخ جراح وشكل المعركة المستقبلية
7 أيار 2021
من تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته
من تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته
7 أيار 2021
الرئيس روحاني: الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة
الرئيس روحاني: الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة
6 أيار 2021
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
6 أيار 2021
يوم القدس ونهضة الامة الاسلامية
يوم القدس ونهضة الامة الاسلامية
6 أيار 2021
قائد الحرس الثوري: الفقاعة الأمنية الإسرائيلية انكسرت
قائد الحرس الثوري: الفقاعة الأمنية الإسرائيلية انكسرت
6 أيار 2021
مصادر ترجح وقف المفاوضات النووية في فيينا
مصادر ترجح وقف المفاوضات النووية في فيينا
6 أيار 2021
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
5 أيار 2021
بالتزامن مع يوم القدس العالمي..حراك إعلامي تحت شعار "القدس لنا"
بالتزامن مع يوم القدس العالمي..حراك إعلامي تحت شعار "القدس لنا"
5 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
يوم القدس العالمي يوم تنبيه لكل الأمة
في يوم القدس العالمي.. الشيخ جراح وشكل المعركة المستقبلية