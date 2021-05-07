الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 7 أيار 2021 ساعة 12:55

حركة النجباء: كيان الاحتلال بات في موقع الانكفاء لأول مرة في تاريخه

حركة النجباء: كيان الاحتلال بات في موقع الانكفاء لأول مرة في تاريخه
وأفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن الحركة أصدرت بيانا أعربت فيه عن ضرورة احياء يوم القدس العالمي وترحمت على روح الامام الخميني (قدس سره الشريف) المؤسس لهذه الذكرى التاريخية، وأكدت أن ايمانها لم يهتز و لم يتزلزل يوما بوعد الله ونصره وأن هذا الوعد أصبح أقرب من كل يوم.

وجاء في البيان أن حسابات الدول الراعية لكيان الاحتلال الاسرائيلي في ميدان المعركة باءت بالفشل وادى ذلك الى استجداء هذه الدول مجرد التفاوض من قوى المقاومة، مضيفا نرى الكيان الصهيوني اليوم ولأول مرة في تاريخه في موضع الدفاع والانكفاء بعد أن مني بالهزيمة تلو الأخرى أمام قوى المقاومة في لبنان وفلسطين.

وتابع البیان: نحن في المقاومة الإسلامية في العراق لم تهتز عقيدتنا يوما بأحقية قضية القدس وفلسطين ولم تتغير بوصلة سلاحنا يوما عن المسجد الأقصى رغم كل المحاولات التي يقوم بها وكلاء الصهيونية وعملائها من أمثال داعش والتنظيمات الإرهابية، ولم تفتر عزيمتنا عن مواجهة الاحتلال الأمريكي الذي يريد نقل المعركة بكل الأساليب عن صنيعته وحليفه الكيان الصهيوني الغاصب.

ووصف بیان المقاومة الإسلامية حركة النجباء، الحكومات العربية المطبعة بالاقزام الخونة، مشيرا الى انزجار الامة الإسلامية من الكيان الصهيوني، مضيفا إن الوعد بزوال الكيان الغاصب هو وعد الهي في كتاب لا يأتيه الباطل ومن ينكر هذا الوعد فهو كمن يكفر ببعض الكتاب ويؤمن ببعض.

کما وصف البیان الفریق سلیماني بشهيد القدس، وأشاد بالمجاهدين الرابضبن على حدود فلسطين وترحم على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل تحرير القدس الشريف، معربا عن أمل المقاومين بتحقق الوعد الإلهي في المستقبل القريب وأن الجيل الحاضر سيكون من الشاهدين عليه.
مصدر : وكالات
رقم : 931263
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
يوم القدس العالمي يوم تنبيه لكل الأمة
يوم القدس العالمي يوم تنبيه لكل الأمة
الكاتبة اليمنية: أمةالملك الخاشب
7 أيار 2021
مجلسا خبراء القيادة وصيانة الدستور: انتصار الأمة الإسلامية قريب
مجلسا خبراء القيادة وصيانة الدستور: انتصار الأمة الإسلامية قريب
7 أيار 2021
في يوم القدس العالمي.. الشيخ جراح وشكل المعركة المستقبلية
في يوم القدس العالمي.. الشيخ جراح وشكل المعركة المستقبلية
7 أيار 2021
من تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته
من تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته
7 أيار 2021
الرئيس روحاني: الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة
الرئيس روحاني: الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة
6 أيار 2021
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
6 أيار 2021
يوم القدس ونهضة الامة الاسلامية
يوم القدس ونهضة الامة الاسلامية
6 أيار 2021
قائد الحرس الثوري: الفقاعة الأمنية الإسرائيلية انكسرت
قائد الحرس الثوري: الفقاعة الأمنية الإسرائيلية انكسرت
6 أيار 2021
مصادر ترجح وقف المفاوضات النووية في فيينا
مصادر ترجح وقف المفاوضات النووية في فيينا
6 أيار 2021
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
5 أيار 2021
بالتزامن مع يوم القدس العالمي..حراك إعلامي تحت شعار "القدس لنا"
بالتزامن مع يوم القدس العالمي..حراك إعلامي تحت شعار "القدس لنا"
5 أيار 2021
قائد كتائب القسام يتوعد الإحتلال بدفع
قائد كتائب القسام يتوعد الإحتلال بدفع 'ثمن غال'
5 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
يوم القدس العالمي يوم تنبيه لكل الأمة
في يوم القدس العالمي.. الشيخ جراح وشكل المعركة المستقبلية
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس